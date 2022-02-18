Гороскоп на 18 февраля для всех знаков Зодиака

Дева

Ничего не откладывайте на потом. Утром будет проще добиться успеха. Воспользуйтесь этим, чтобы решить важные задачи. Позже наступит беспокойный период, когда придется вернуться к старым делам, а потом помочь тем, кто оказался в сложной ситуации по собственной вине. Часто приходится искать собственные пути к цели, потому что проверенные методы оказываются малоэффективными. К вечеру вы почувствуете усталость, но будете довольны тем, что успели сделать. Дома некоторых Дев ждут приятные сюрпризы. Не исключены и хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи или других близких людей.

Весы

Всеми важными делами занимайтесь самостоятельно, а если просите кого-то о помощи, обязательно проследите, чтобы все было сделано так, как надо. Ваша серьезность, внимание к деталям, искреннее желание разобраться во всем сегодня помогают в решении многих проблем. Не исключены какие-то необычные происшествия. Сначала они заставят вас изменить планы, потом натолкнут на интересные мысли. Не исключено, что именно сейчас вы поймете, что именно хотели бы изменить в своей жизни и как это можно сделать. Наверняка найдутся желающие помочь, а интуиция поможет выбрать лучших союзников.

Скорпион

Запаситесь терпением. Сегодня события развиваются не так быстро, как хотелось бы, некоторые дела приходится отложить на неопределенный срок. Можно строить долгосрочные планы, обдумывать их, обсуждать с людьми, опыту которых вы доверяете. Но прежде чем вы перейдете к реальным действиям, должно пройти несколько дней. Пока же вы можете немного отдохнуть, заняться чем-то интересным. Стоит вспомнить о давних хобби: не исключено, что вы поймете, какую пользу они могут принести. Вечер подходит для общения со старыми друзьями. Они найдут способ поднять вам настроение.

Стрелец

Вы нервничаете и переживаете, хотя волноваться особенно не о чем. Это не самый простой день, но все возникающие преграды преодолимы, нужны лишь упорство и твердое намерение добиться своего. Будьте искренни с теми, кто вам дорог. Это поможет избежать многих трудностей и сейчас, и в ближайшем будущем. Нужна осторожность там, где дело касается финансов. Сегодня вы склонны к расточительности. Спонтанные покупки вряд ли будут удачными. Нежелательно давать деньги в долг: скорее всего, их вернут гораздо позже, чем вы рассчитываете.

Козерог

Начало дня подходит для учебы, сбора и анализа информации, а также для того, чтобы просто подумать о чем-то важном. Вы серьезны, стараетесь ничего не упустить из виду, не полагаетесь на удачу там, где нужно рассчитывать на собственные силы. Это помогает избежать многих проблем. Окружающим нравится ваше отношение к делам, и они охотно помогают во всем. Вторая половина дня приносит неожиданности. Не всегда они приятны, но вы сохраняете оптимизм и правильно делаете. Вскоре станет ясно, как можно изменить ситуацию к лучшему или извлечь пользу из происходящего.

Водолей

Удачный день. Вам везет там, где вы этого не ожидали, складываются благоприятные обстоятельства для многих начинаний. Будет шанс получить полезную информацию и использовать ее в своих интересах. Можно начинать учиться чему-то новому. Лучше делать это вместе с друзьями или любимым человеком. Вы отлично проведете время. Не исключены романтические сюрпризы, признания, о которых вы давно втайне мечтали. Вторая половина дня подходит для небольших покупок. Можно приобретать полезные вещи не только для себя, но и для близких.

Рыбы