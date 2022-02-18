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ВИДЕО ⟩ Эпатажный эстонский исполнитель свел с ума публику на концерте в Лос-Анджелесе

Томми Кэш дал концерт в Лос-Анджелесе ФОТО: Konstantin Sednev/ Kaader videost

В начале года рэпер Томми Кэш отправился в мировое турне, которое включает в себя в общей сложности 50 концертов на различных фестивалях и известных аренах по всему миру. Похоже, эстонский рэпер популярен и по ту сторону океана, та как, например, на концерт Томми Кэша в Лос-Анджелесе были распроданы все билеты.

Эстонский рэпер Томми Кэш получил всемирную известность благодаря своему постсоветскому стилю рэпа и смелым музыкальным клипам, которые привлекли внимание миллионов зрителей.

Самые известные хиты покорили слушателей и зрителей: Racked, Pussy Money Weed, Little Molly и Winaloto. В прошлом году артист также выпустил короткий альбом Moneysutra, в котором сотрудничал со звездами со всего мира.

В начале года Кэш начал мировое турне, включающее многочисленные концерты в США и России, а также в странах бывшего Восточного блока.

Турне рэпера началось 10 февраля в Сан-Франциско, далее его ждал Лос-Анджелес. Кэш поделился в социальных сетях отличным видео со своего выступления в Лос-Анджелесе, на котором видно, что на концерт действительно были распроданы все билеты.

После тура по США Кэш отправится в Россию, а затем в Европу. Последний концерт тура состоится 6 мая в Saku Suurhall в Таллинне.

Какой переполох творился на концерте в Лос-Анджелесе, вы можете увидеть на видео ниже!

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