ФОТО ⟩ Возмущенный таллиннец: мало того, что цены поднимают, так еще и товар не докладывают

«Вот только что пришел домой из магазина, был в Lasnamäe Centrum в Rimi, продукты покупал. Начал раскладывать купленные продукты из пакета в холодильник, взялся за пачку сметаны и чувствую – что-то не так, легковата она по ощущениям. Положил на весы и... Народ, меня элементарно нае**ли. Мало того, что цены поднимают, так еще и товар не докладывают. И не то чтобы так 3-5 граммов, так не мелочатся – 150 граммов. Люди добрые, мы в какой стране живем?»

Мы обратились за комментарием к производителю сметаны Tere. Отвечает менеджер по качеству Nordic Milk OÜ (продукция Tere, Farmi и Deary) Сигне Паэ:

«Клиент обратился с этой проблемой так же и к нам, в настоящее время мы выясняем, как это могло произойти. Если это не ошибка во взвешивании со стороны клиента, то это могло быть человеческой ошибкой в нашем производственном процессе.

На нашем производстве существует процедура, при которой оператор упаковки должен взвешивать продукцию как в начале, так и в конце производственного процесса не реже чем каждые полчаса. Взвешивание производят всегда и после устранения неисправностей или простоя устройств. В зависимости от результатов взвешивания оператор должен отрегулировать упаковочную машину, чтобы скорректировать вес. Вся упаковка с недовесом должна быть удалена с линии.

Недовес может произойти в начале процесса упаковки, во время настройки устройства или в конце процесса упаковки, когда продукт в емкости для розлива заканчивается. Задача оператора контролировать вес как в начале, так и в конце процесса, а также удалять с линии не соответствующие стандарту продукты. Возможно, что в этом случае единичная упаковка с недовесом все же прошла.