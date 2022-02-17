УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Какая цена на топливо заставит автомобилистов пересесть на общественный транспорт?

По последним данным, собранным на статистическом сайте GlobalPetrolPrices, самая высокая цена на дизельное топливо сохраняется в Швеции: цена за литр перевалила за 2 евро. Самый дорогой бензин в Гонконге – 2,371 евро за литр. Эстония в таблице стоимости бензина держится на 27 месте - 1.709 за литр. 22 место в таблице цен на дизель - 1.499 евро за литр. Количество автомобилей на улицах нашей столицы визуально не уменьшилось. Но с такой ли интенсивностью люди используют автомобиль в личных и рабочих целях или стали более тщательно продумывать свои ежедневные маршруты, чтобы сэкономить бюджет?

Андрес рассказал, что ездит на рабочей машине и свои деньги на эти поездки не тратит. Но для себя лично определил ценовой порог – 2 евро за литр, по достижению которого надо начать думать куда и как ездить.

Урмас также решил, что 2 евро за литр бензина будет решающим аргументом в пользу общественного транспорта. Для Виктора, безусловно, цена имеет значение, но поменять машину на трамвай все еще не готов.

По словам Славы, цены на топливо очень ощутимо выросли, и выход из сложившейся ситуации он видит только в повышении зарплаты. Пересаживаться на общественный транспорт не готов - слишком неудобно.

Юхан живет за городом и без машины в любом случае обойтись не может.