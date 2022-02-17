ЧТО ВЫ ВИДИТЕ НА КАРТИНКЕ? ⟩ Странная реклама Eesti Pagar вынуждает эстоноземельцев отказаться от хлеба

На фото, которое напоминает одно из тех, что сделаны в начале прошлого века, изображены несколько сельских жителей рядом с традиционными эстонскими качелями. Но вот проблема в том, что на снимке эти качели напоминают виселицу!

Жительница Эстонии сделала публикацию на своей странице в Fecebook, где поблагодарила фирму за то, что уже год не ест хлебобулочные изделия и сладости, а благодаря такой рекламе не будет есть никогда!

Ее поддержали другие пользователи Сети отметившие, что их эта реклама «напрягает».