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ЧТО ВЫ ВИДИТЕ НА КАРТИНКЕ? ⟩ Странная реклама Eesti Pagar вынуждает эстоноземельцев отказаться от хлеба

Хлеб. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Две недели назад на странице Eesti Pagar в Facebook появился розыгрыш, иллюстрация к которому вызвала недоумение у жителей Эстонии.

На фото, которое напоминает одно из тех, что сделаны в начале прошлого века, изображены несколько сельских жителей рядом с традиционными эстонскими качелями. Но вот проблема в том, что на снимке эти качели напоминают виселицу!

Жительница Эстонии сделала публикацию на своей странице в Fecebook, где поблагодарила фирму за то, что уже год не ест хлебобулочные изделия и сладости, а благодаря такой рекламе не будет есть никогда!

Ее поддержали другие пользователи Сети отметившие, что их эта реклама «напрягает».

А что вы видите на фото? Не пугает ли вас такая реклама?

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