НАЛЕТАЙ! ⟩ Подрабатывающий таксистом Мартин Репинский выставил автомобиль на продажу: если вы уснете за рулем, ничего не произойдет

В начале ноября стало известно, что член Рийгикогу Мартин Репинский подрабатывает водителем в фирме Bolt. «Зарплата достаточно высокая, но денег много не бывает», — сказал политик в ответ на вопрос, низкая ли зарплата депутата.

3 января Postimees писал, что Репинский приобрел новый великолепный автомобиль — Mercedes-Benz E 220D.

Судя по странице Auto24, политик решил выставить на продажу свой старый автомобиль.

Если стартовая цена автомобиля составляла 32 000 евро, то теперь автомобиль Škoda Superb можно купить по сниженной цене в 29 800 евро.

«Состояние автомобиля на пять с плюсом», — пишет Репинский в объявлении о продаже.

Объявление о продаже. ФОТО: Kuvatõmmis Auto24

«Очень хорошее оснащение, в том числе экран вместо спидометров, ассистент дальнего света, черный потолок и все аксессуары для комфорта и системы помощи водителю, вентиляция сидений, подогрев сидений и подогрев руля. Если вы уснете за рулем, ничего не произойдет, потому что машина держит линии и дистанцию. 4х4», — говорится в объявлении.

«Красивое внутреннее освещение. Автомобиль был куплен новым в Швеции менеджером компании Microsoft. Я был единственным владельцем в Эстонии», — добавляет продавец.