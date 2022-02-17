КАК ТАК? ⟩ Кристина Асмус серьезно пострадала на съемках

Вот и на этот раз съемки обернулись для звезды самой настоящей больницей, хотя никакого экстрима в кадре не предполагалось. Всего-то делов: сделать депиляцию подмышек.

- Снимали сцену, где моя героиня должна оторвать депилирующие полоски на подмышках. Была сумасшедшая гонка, на съемку оставалось 10 минут и меня буквально вытолкнули в кадр. Принесли полоски, я спросила как ими пользоваться? Я такие полоски видела только в кино и очень примерно представляла, что это, и как работает, - рассказала Кристина в Инстаграме, сопроводив текст фотографиями с жалобным выражением лица и кровавыми пятнами в подмышке. - Объяснили, что надо разогреть их в ладонях, потом наклеить на подмышки и еще растереть, как бы впечатывая воск. Но что-то пошло не так.

Услышав «Камера. Мотор. Начали!», актриса, как и положено, рванула злополучные полоски с кожи. Оказалось больно, но терпимо. И тут режиссер попросил еще один дубль.

- И вот его я уже не смогла доиграть. Отрывать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, то увидела просто кровавые следы. Дальше как во сне - лед, перекись, адская боль. Жжет так, что можно сойти с ума; руки трясутся, одежду надеть больно. Уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги, - драматично описала актриса. - Выписали таблетки, гормональный спрей и всевозможные мази. Нельзя пользоваться дезодорантами, кожа содрана и раны пока свежие. А у меня каждый день смены и спектакли. Все ради вас, дорогие зрители!