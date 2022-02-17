ФОТО ⟩ Известный эстонский телеведущий с возлюбленной наслаждаются Парижем

Ведущий Роберт Роол отправился в Париж со своей возлюбленной Маарьей. Две важные достопримечательности французской столицы влюбленные уже увидели.

Первую фотографию из Парижа Роол опубликовал в субботу на своей странице в Instagram. Снимок сделан на фоне сияющей Эйфелевой башни.

Роол также посетил Лувр, одним из главных экспонатов которого является картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза».