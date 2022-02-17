ФОТО ⟩ Известный эстонский телеведущий с возлюбленной наслаждаются Парижем
Ведущий программы Õhtu! Роберт Роол взял отпуск и отправился покорять Париж вместе со своей возлюбленной. Они уже видели и Эйфелеву башню, и Лувр.
Ведущий программы Õhtu! Роберт Роол взял отпуск и отправился покорять Париж вместе со своей возлюбленной. Они уже видели и Эйфелеву башню, и Лувр.
Ведущий Роберт Роол отправился в Париж со своей возлюбленной Маарьей. Две важные достопримечательности французской столицы влюбленные уже увидели.
Первую фотографию из Парижа Роол опубликовал в субботу на своей странице в Instagram. Снимок сделан на фоне сияющей Эйфелевой башни.
Роол также посетил Лувр, одним из главных экспонатов которого является картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза».
Телеведущий обнародовал свои отношения с Маарьей в начале 2021 года. Маарья родом из Хаапсалу и сейчас работает в скорой помощи в Таллинне.