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СЕРИАЛ О ЕЕ ЖИЗНИ БЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ ⟩ Кто такая Анна Сорокина: русская лжемиллионерша, обманувшая американскую элиту

Анна Делви-Сорокина ФОТО: Richard Drew

На Netflix вышел мини-сериал «Изобретая Анну», в котором изложена история создания резонансной статьи в New York Magazine об Анне Делви, обманувшей нью-йоркский бомонд на сотни тысяч долларов, пишет rbc.ru.

Подвиги Анны Делви настолько ошеломительны, что в ее мотивах впору разбираться не журналистам или юристам, а команде психологов. Она родилась в подмосковном Домодедово, в 2007-м ее родители перебрались в немецкий городок Эшвайлер, где Анна Сорокина и выросла. После школы переехала в Лондон учиться, но быстро вернулась в Германию. Работала стажером в пиар-компании, перебралась в Париж, устроилась в журнал Purple, назвалась Делви, якобы девичьей фамилией матери (это неправда, ее мать не носила такой фамилии). В 2013-м посетила Неделю моды в Нью-Йорке и осталась в городе, некоторое время работая в местном офисе Purple. Она выдавала себя за девушку из богатой семьи. В этом ей помогали безусловная наглость и большие деньги, взятые в кредит, который она не собиралась отдавать, рассказывает Cosmo.

Легенда о принадлежности Анны к элите была такой убедительной, что обман раскрылся очень нескоро.

В 2019-м Сорокина получила реальный тюремный срок 12 лет, но освободилась досрочно в апреле 2021-го.

Анна Делви-Сорокина ФОТО: TIMOTHY A. CLARY

Всё благодаря Netflix: стриминговый сервис выкупил у Анны права на экранизацию ее истории за 320 тысяч долларов. Эти деньги позволили ей не только выйти на свободу, но и расплатиться с некоторыми долгами.

Сериал получил название «Изобретая Анну». Главную роль в драме играет Джулия Гарнер — звезда фильмов «Озарк», «Американцы», «Маньяк».

Ее зовут Аня

Анна Сорокина родилась в 1991 году в подмосковном городе Домодедово в самой обычной семье дальнобойщика и домохозяйки. В 2007-м 16-летняя девушка вместе с родителями переехала в Германию. Пока отец Анны пытался обеспечить семью, она привыкала к новому обществу и пыталась найти свое место в нем.

По информации The New York Times, в 2010 году 19-летняя Сорокина переехала в Париж, где поступила в Университет дизайна. Именно тогда девушка стала представляться людям как Анна Делви, ведь в ее голове уже дозревал коварный план: она поняла, что хочет жить на широкую ногу, и желательно, чтобы ей не пришлось много трудиться. Для этого нужны были связи, за которыми Сорокина отправилась в фэшен-журналистику: устроилась работать стажером в глянцевый журнал Purple. Зарплаты 400 евро в месяц, конечно, на жизнь в европейской столице не хватало, но Анне помогали родители — оплачивали квартиру и давали деньги на карманные расходы. Терпимо... Но Сорокина хотела большего.

Нью-Йорк — город возможностей

В 2013-м Анне улыбнулась удача: ее отправили в командировку в Нью-Йорк на Неделю моды. Там-то ее план и дозрел: Сорокина тут же пошла в местный филиал журнала и сказала, что хочет работать у них и, соответственно, остаться в Большом Яблоке. Анна видела: здесь перспектива познакомиться с влиятельными и полезными ей людьми гораздо больше. И она знакомилась, а те, в свою очередь, стали приобщать ее к светской жизни.

В высшем обществе 22-летняя девушка представлялась Анной Делви — немкой и наследницей огромного состояния, которое сколотил ее отец-миллионер. И ей верили! «В тусовке так много людей с трастовыми фондами... И все они — твои лучшие друзья, но ты ничего ни о ком из них не знаешь», — делился эмоциями один из знакомых Анны, когда ее обман вскрылся.

Но до этого момента было еще очень далеко, а пока Сорокина-Делви наслаждалась роскошной жизнью. Тем более к тому моменту она уже придумала, как жить красиво без надобности получать образование и уж тем более ходить в офис.

В элитных кругах

На протяжении четырех лет Анна ловко играла богатую наследницу из высших кругов. Она жила в шикарном номере отеля в Сохо стоимостью 400 долларов в сутки, ужинала только в самых дорогих ресторанах, а одевалась исключительно в брендовую одежду.

Схема ее была проста — прямо как в фильме «Сердцеедки» с Дженнифер Лав Хьюитт. Анна оплачивала роскошную жизнь приятелей среднего класса, чтобы те не сомневались в ее богатстве, но во время встреч с куда более обеспеченными людьми, ее кредитка «случайным» образом не срабатывала. «Когда люди настолько богаты, они могут попросту забыть о деньгах», — говорили приятели Анны в одном из интервью, чем объясняли идеальность ее плана.

Она брала кредиты, подделывая документы и заговаривая зубы банковским работниками своими легендами о супербогатом отце. Долг за номер в гостинице тоже копился, но сотрудникам отеля и в голову не приходило выгнать постоялицу — дочку миллионера. Иногда она всё-таки расплачивалась с долгами (чтобы дело не дошло до полиции), но потом они начинали расти с новой силой.

Пыль в глаза

Конечно, среди всех знакомых Анны были те, кто находил ее подозрительной и на уловки не поддавался. Например, диджей Эль Ди, которой Сорокина-Делви сразу не понравилась. Тем не менее она неохотно продолжила общение с якобы наследницей миллионера, пока не произошел один любопытный случай. Анна устраивала вечеринку в Париже, а через несколько дней позвонила Эль Ди и попросила 35 тысяч евро в долг, объясняя, что ее карточка неожиданно заблокирована, а расплатиться с отелем нужно немедленно. Эль Ди этой басне не поверила и больше с Анной не общалась.

Таких провалов в жизни Сорокиной-Делви было очень мало. Абсолютное большинство ее новых знакомых оказывались очарованными. Среди них, например, фоторедактор журнала Рэйчел Уильямс. По словам девушки, она была буквально околдована Анной. «Она появилась в моей жизни в босоножках Gucci и очках Céline, показала безупречный мир отелей, ужинов в Le Coucou, инфракрасных саун и курортов Марокко. А после этого сделала меня беднее на 62 тысячи долларов» — откровенничала Рэйчел.

Девушки познакомились в 2016 году, когда план Анны уже был отработан до идеала — в том числе благодаря умению появляться на всех вечеринках города и попадать в объективы разных фотографов. Пыли в глаза добавлял и довольно раскрученный инстаграм. Рэйчел и Анна стали общаться, вместе проводить много времени, а в мае 2017-го полетели отдыхать в Марокко. Сорокина-Делви попросила подругу оплатить счет за двоих, пообещав вернуть все деньги в ближайшее время, и Уильямс, не заметив подвоха, достала свою банковскую карту.

На самом отдыхе у Анны в какой-то момент «перестала работать» кредитка, и все расходы снова взяла на себя Рэйчел. Деньги, потраченные в той поездке, Уильямс не зарабатывала и за год, поэтому ситуация была для нее патовой, но она верила, что подруга возместит ей все расходы. Увы, деньги Сорокина-Делви, несмотря на обещания, так и не вернула. Девушки перестали общаться, а спустя время Рэйчел узнала, что Анне предъявлены обвинения в мошенничестве и крупных денежных хищениях.

Птичка в клетке

Попалась Сорокина весьма по понятным причинам. Ее легенда стала рушиться, как карточный домик, когда обманутых людей и организаций стало слишком много. Пострадавшие рестораны, отели и знакомые стали требовать возврата денег через полицию.

Например, один из банков насторожился, когда Анна (предварительно подделав все необходимые документы и — о, чудо! — заручившись поддержкой влиятельных людей) пыталась взять в кредит в размере 22 миллионов долларов, якобы на открытие фонда. Она хотела выкупить историческое здание в центре Манхэттена и превратить его в арт-пространство под названием «Фонд Анны Делви». Решение банка оттягивалось из-за того, что одному из сотрудников легенда Анны показалась неправдоподобной. Были затребованы дополнительные бумаги, Сорокина-Делви подделала и их, но пока всё тщательно перепроверялось, русская аферистка уже была задержана.

Подсудимая

К моменту, как Анну взяли под стражу, она успела набрать кредитов на кругленькую сумму. Знакомые тогда вспоминали: она тратила так быстро и много, будто пыталась поскорее избавиться от денег. Не знаем, чувствовала ли Сорокина, что скоро за ней придут, но ее желание жадно вкусить все прелести роскошной жизни вполне объяснимо.

С самого начала Сорокиной предложили сделку: в обмен на признание ей обещали от трех до девяти лет тюрьмы. Анна отказалась, надеясь, что и в этот раз ей удастся выйти сухой из воды. Походы на судебные слушания она превратила в шоу — даже наняла стилиста, который подбирал ей образы. Пиар сработал — об Анне говорил весь мир. Только вот присяжные очарованию Сорокиной не поддались и вынесли свой приговор: 12 лет тюрьмы, а также оплата долгов на сумму 199 тысяч долларов и штраф в размере 24 тысячи долларов.

Если тебе кажется, что сумма маловата, ты не ошиблась — так оно и есть. Сумма потраченных за эти годы русской аферисткой денег была куда больше. Однако многие эпизоды так и не были доказаны, и Анну по ним оправдывали. Так, например, не повезло ее подруге Рэйчел Уильямс: эта махинация осталась для Сорокиной безнаказанной.

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С нее хватит

В октябре 2020-го стало известно, что Анна Сорокина получила право выйти из тюрьмы досрочно, и воздух свободы девушка, которой только-только исполнилось 30 лет, вдыхала уже через пару месяцев — весной 2021-го.

Планы на дальнейшую жизнь у девушки наполеоновские: ещё в тюрьме она начала писать мемуары, теперь же планирует начать изучать право и открыть-таки фонд имени себя. Адвокат Сорокиной подтверждает: мы об этой девушке ещё услышим. 

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