СЕРИАЛ О ЕЕ ЖИЗНИ БЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ ⟩ Кто такая Анна Сорокина: русская лжемиллионерша, обманувшая американскую элиту

В высшем обществе 22-летняя девушка представлялась Анной Делви — немкой и наследницей огромного состояния, которое сколотил ее отец-миллионер. И ей верили! «В тусовке так много людей с трастовыми фондами... И все они — твои лучшие друзья, но ты ничего ни о ком из них не знаешь», — делился эмоциями один из знакомых Анны, когда ее обман вскрылся.

Но до этого момента было еще очень далеко, а пока Сорокина-Делви наслаждалась роскошной жизнью. Тем более к тому моменту она уже придумала, как жить красиво без надобности получать образование и уж тем более ходить в офис.

В элитных кругах

На протяжении четырех лет Анна ловко играла богатую наследницу из высших кругов. Она жила в шикарном номере отеля в Сохо стоимостью 400 долларов в сутки, ужинала только в самых дорогих ресторанах, а одевалась исключительно в брендовую одежду.

Схема ее была проста — прямо как в фильме «Сердцеедки» с Дженнифер Лав Хьюитт. Анна оплачивала роскошную жизнь приятелей среднего класса, чтобы те не сомневались в ее богатстве, но во время встреч с куда более обеспеченными людьми, ее кредитка «случайным» образом не срабатывала. «Когда люди настолько богаты, они могут попросту забыть о деньгах», — говорили приятели Анны в одном из интервью, чем объясняли идеальность ее плана.

Она брала кредиты, подделывая документы и заговаривая зубы банковским работниками своими легендами о супербогатом отце. Долг за номер в гостинице тоже копился, но сотрудникам отеля и в голову не приходило выгнать постоялицу — дочку миллионера. Иногда она всё-таки расплачивалась с долгами (чтобы дело не дошло до полиции), но потом они начинали расти с новой силой.

Пыль в глаза

Конечно, среди всех знакомых Анны были те, кто находил ее подозрительной и на уловки не поддавался. Например, диджей Эль Ди, которой Сорокина-Делви сразу не понравилась. Тем не менее она неохотно продолжила общение с якобы наследницей миллионера, пока не произошел один любопытный случай. Анна устраивала вечеринку в Париже, а через несколько дней позвонила Эль Ди и попросила 35 тысяч евро в долг, объясняя, что ее карточка неожиданно заблокирована, а расплатиться с отелем нужно немедленно. Эль Ди этой басне не поверила и больше с Анной не общалась.