СЕРИАЛ О ЕЕ ЖИЗНИ БЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ ⟩ Кто такая Анна Сорокина: русская лжемиллионерша, обманувшая американскую элиту

Девушки познакомились в 2016 году, когда план Анны уже был отработан до идеала — в том числе благодаря умению появляться на всех вечеринках города и попадать в объективы разных фотографов. Пыли в глаза добавлял и довольно раскрученный инстаграм. Рэйчел и Анна стали общаться, вместе проводить много времени, а в мае 2017-го полетели отдыхать в Марокко. Сорокина-Делви попросила подругу оплатить счет за двоих, пообещав вернуть все деньги в ближайшее время, и Уильямс, не заметив подвоха, достала свою банковскую карту.
На самом отдыхе у Анны в какой-то момент «перестала работать» кредитка, и все расходы снова взяла на себя Рэйчел. Деньги, потраченные в той поездке, Уильямс не зарабатывала и за год, поэтому ситуация была для нее патовой, но она верила, что подруга возместит ей все расходы. Увы, деньги Сорокина-Делви, несмотря на обещания, так и не вернула. Девушки перестали общаться, а спустя время Рэйчел узнала, что Анне предъявлены обвинения в мошенничестве и крупных денежных хищениях.
Попалась Сорокина весьма по понятным причинам. Ее легенда стала рушиться, как карточный домик, когда обманутых людей и организаций стало слишком много. Пострадавшие рестораны, отели и знакомые стали требовать возврата денег через полицию.
Например, один из банков насторожился, когда Анна (предварительно подделав все необходимые документы и — о, чудо! — заручившись поддержкой влиятельных людей) пыталась взять в кредит в размере 22 миллионов долларов, якобы на открытие фонда. Она хотела выкупить историческое здание в центре Манхэттена и превратить его в арт-пространство под названием «Фонд Анны Делви». Решение банка оттягивалось из-за того, что одному из сотрудников легенда Анны показалась неправдоподобной. Были затребованы дополнительные бумаги, Сорокина-Делви подделала и их, но пока всё тщательно перепроверялось, русская аферистка уже была задержана.
К моменту, как Анну взяли под стражу, она успела набрать кредитов на кругленькую сумму. Знакомые тогда вспоминали: она тратила так быстро и много, будто пыталась поскорее избавиться от денег. Не знаем, чувствовала ли Сорокина, что скоро за ней придут, но ее желание жадно вкусить все прелести роскошной жизни вполне объяснимо.
С самого начала Сорокиной предложили сделку: в обмен на признание ей обещали от трех до девяти лет тюрьмы. Анна отказалась, надеясь, что и в этот раз ей удастся выйти сухой из воды. Походы на судебные слушания она превратила в шоу — даже наняла стилиста, который подбирал ей образы. Пиар сработал — об Анне говорил весь мир. Только вот присяжные очарованию Сорокиной не поддались и вынесли свой приговор: 12 лет тюрьмы, а также оплата долгов на сумму 199 тысяч долларов и штраф в размере 24 тысячи долларов.
Если тебе кажется, что сумма маловата, ты не ошиблась — так оно и есть. Сумма потраченных за эти годы русской аферисткой денег была куда больше. Однако многие эпизоды так и не были доказаны, и Анну по ним оправдывали. Так, например, не повезло ее подруге Рэйчел Уильямс: эта махинация осталась для Сорокиной безнаказанной.
Нашли не всех: знаменитости, пропавшие при загадочных обстоятельствах
В октябре 2020-го стало известно, что Анна Сорокина получила право выйти из тюрьмы досрочно, и воздух свободы девушка, которой только-только исполнилось 30 лет, вдыхала уже через пару месяцев — весной 2021-го.
Планы на дальнейшую жизнь у девушки наполеоновские: ещё в тюрьме она начала писать мемуары, теперь же планирует начать изучать право и открыть-таки фонд имени себя. Адвокат Сорокиной подтверждает: мы об этой девушке ещё услышим.