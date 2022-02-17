Гороскоп на 17 февраля для всех знаков Зодиака

Дева

Даже привычные дела сегодня могут требовать больших усилий, чем обычно. Трудно на чем-то сосредоточиться, появляется много новых задач, разные дела постоянно требуют внимания, вас это заставляет нервничать. Постарайтесь сохранить спокойствие. В ваших силах не только справиться с ситуацией, но и использовать ее в своих интересах. Любые важные разговоры лучше вести во второй половине дня. В это время вам будет проще и собраться с мыслями, и убедить сомневающихся, и спокойно доказать свою правоту. Порадуют встречи со старыми знакомыми.

Весы

Общение с окружающими в первой половине дня требует больше самообладания и терпения, чем обычно. Кажется, что вас специально выводят из равновесия. Близкие люди могут вести себя совсем не так, как вы ожидали. Сохраняйте спокойствие: способ все уладить, решить возникшие проблемы и извлечь пользу из сложившейся ситуации обязательно найдется. На вечер лучше не планировать ничего особенно утомительного. Это время подходит для отдыха, неспешных прогулок, а также общения с людьми, которые вам симпатичны и умеют поднять настроение.

Скорпион

Спокойный день, подходящий для того, чтобы завершить старые дела, реализовать какие-то идеи, появившиеся давным-давно. Часто помогают старые знакомые. Многие делают это совершенно бескорыстно. Сотрудничество, начавшееся в этот день, окажется не только плодотворным, но и очень приятным. Некоторые представители знака найдут настоящих друзей. Не исключено и начало романтических историй. Новые отношения могут развиваться стремительно, и вряд ли вы будете что-то иметь против. Возможны хорошие новости издалека, приятные известия от друзей, с которыми вы давно не виделись.

Стрелец

Избегайте лишних разговоров, старайтесь не откровенничать со всеми подряд. Чем меньше окружающие будут знать о ваших делах, тем лучше. Работая самостоятельно, можно добиться отличных результатов, особенно там, где нужны творческий подход и фантазия. Не всегда ровно и гармонично складываются отношения с близкими, но вам удается сгладить все острые углы, разрядить обстановку. Тут часто помогает опыт: благодаря ему вы быстро находите нужные слова, понимаете, что развеселит ваших собеседников, а что может обидеть.

Козерог

Будьте готовы к непростым разговорам. Важно сохранять спокойствие и самообладание. Только если вам это удастся, беседы пройдут плодотворно. Можно добиться успеха в чем-то важном, но дело тут не столько в ваших знаниях и умениях, сколько в везении: вы оказываетесь в нужное время в нужном месте. Прислушайтесь к интуиции: ее подсказки всегда своевременны, полезны и точны. Следуя им, вы найдете кратчайший путь к цели. Это касается всех сфер жизни. У многих Козерогов будет шанс добиться того, о чем они давно мечтали.

Водолей

Утро обещает приятные сюрпризы, удачные совпадения. Именно в это время могут произойти события, которых вы давно ждали. Не исключено, что появятся новые союзники. Благодаря их поддержке ваша жизнь станет куда проще. Некоторые Водолеи подружатся с людьми, о которых прежде слышали много хорошего. Вторая половина дня подходит для небольших покупок. В это же время можно обдумать какие-то серьезные финансовые вопросы, но окончательных решений пока лучше не принимать. В ближайшее время вы получите информацию, которая подскажет, какие сделки стоит заключить, а от каких лучше воздержаться.

Рыбы