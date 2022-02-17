НИЧЕГО СЕБЕ! ⟩ 76-летняя мать Наташи Королевой собралась рожать

Уже более двух десятков лет мама певицы Наташи Королевой живет в Майами. Несмотря на теплый климат и наличие под боком пляжа, Людмила Порывай регулярно совершает турне по родным ее душе местам. Улыбчивая и мегавеселая мама Люда не только наведывается в Москву, где живет Наташа Королева, но и не забывает о многочисленной родне. На Украину фанатка кричащих «ЛабутАнов» обычно приезжает, чтобы отпраздновать то или иное событие в тесном семейном кругу. 12 февраля «зажигалочке» (так прозвали поклонники Людмилу Ивановну) исполнилось 76 лет!

В этот день народная артистка Украины решила справить именины в компании сестры Наташи Королевой и любимых родственников. Поздравить нестареющую именинницу вызвался также популярный актер Андрей Данилко, представший перед звездой вечера в образе несравненной Верки Сердючки. Артист напомнил матери Наташи Королевой о приятной традиции собираться за одним столом, пожелав ей оставаться «такой же молодой». А далее Сердючка сделала сенсационное заявление о том, что именинница якобы собралась рожать.

«Чтобы ты была такой же красивой, энергичной и продолжала рожать талантливых детей! Она еще может, она еще может!» — заявила довольная Сердючка, поднимая рюмку за здоровье мамы Люды, пишет eg.ru.