Ср, 16.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ФОТО ⟩ Таня Михайлова-Саар отмечает четвертый день рождения сына

Таня Михайлова-Саар ФОТО: Madis Sinivee

Сыну Микка Саара и Тани Михайловой-Саар сегодня исполнилось четыре года. По этому случаю семья разместила в социальной сети очень милое фото.

«Нашему солнышку сегодня исполнилось четыре года», – написала Таня Михайлова-Саар в Facebook под фотографиями.

Эти же фотографии певица опубликовала и в Instagram, где мальчика поздравили другие известные звезды, а также поклонники. Порталы Limon и Elu24 присоединяются к поздравлениям и желают малышу веселого дня и отличных приключений.

НАВЕРХ
Back