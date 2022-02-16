ФОТО ⟩ Таня Михайлова-Саар отмечает четвертый день рождения сына

«Нашему солнышку сегодня исполнилось четыре года», – написала Таня Михайлова-Саар в Facebook под фотографиями.

Эти же фотографии певица опубликовала и в Instagram, где мальчика поздравили другие известные звезды, а также поклонники. Порталы Limon и Elu24 присоединяются к поздравлениям и желают малышу веселого дня и отличных приключений.