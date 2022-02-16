Застрявший в ласнамяэском лифте господин: мне ответили, что у техника обеденный перерыв

8 февраля мужчина, проживающий в принадлежащем городу многоквартирном доме в Ласнамяэ, застрял в лифте. Из лифта он позвонил по номеру аварийной службы, где ему якобы ответили, что техник на обеденном перерыве. Исполнительный руководитель отвечающей за лифт фирмы Тармо Прикк приносит извинения за ситуацию, но опровергает утверждение о том, что техник был недоступен из-за обеденного перерыва: «Этот случай определенно обусловлен коронавирусом». По данным Департамента городского имущества, у компании и ранее возникали проблемы с исполнением договора.