ГАЛЕРЕЯ ⟩ На ярмарке в Таллинне ученики продали продукции на 15 500 евро

По словам организатора ярмарки, генерального директора Junior Achievement Estonia Керсти Лоор, продукция учащихся представляет собой срез интересов и увлечений эстонских школьников.

Можно сказать, что молодые люди в Эстонии интересуются природой и дизайном интерьера, стильно одеваются, питаются здоровой пищей, мыслят экологично, любят переработку отходов и животных, а также все чаще задумываются о психическом здоровье и саморазвитии,

- говорит Лоор.

Жюри, состоящее из предпринимателей и экспертов, также выбрало лучшие ученические компании в различных категориях в обоих торговых центрах.

Тремя лучшими продуктами среди ученических компаний в центре Kristiines стали обучающие карточки для дискуссий и занятий от KVA, фирма Aeg Maha! представила ежедневники для анализа своего дня, а Ringalux предлагает уникальные кольца, сделанные из старых ложек.

Тремя лучшими продуктами среди ученических компаний в центре Rocca-al-Mare стали эргономичные стулья, используемые в качестве мячей для йоги от Kaitek, услуги по сборке и обслуживанию настольных компьютеров от Raal и ароматические ожерелья от Aroomia.

Переработка отходов - постоянная тема ученической ярмарки бизнеса, и в знак признания этого ежегодно вручается премия "Ответственный бизнес". Самыми ответственными компаниями в центре Кristiine стали создатели логической и мыслительной игры с плоскими формами из ученической компании Mõtteklots, производитель настольных и напольных ламп из древесины дуба, полученной в результате бобровой вырубки, Lampi, и производитель переработанных крышек от одноразовых пластиковых бутылок Öko swäg.

В центре Rocca-al-Mare победу одержали Plantox - компания производит растительные соусы из древесных отходов, Sörmik, которая делает кольца из переработанных столовых приборов, и Mereklaas, которая изготовляет украшения из морского стекла.

Народным фаворитом стали Timmu, ученическая компания из Ярвеотской гимназии, которая запустила захватывающую карточную игру на тему мафии. Титул короля социальных сетей достался ученикам Таллиннской 21-й школы и авторам шарфов экологически устойчивого дизайна от RÄÄD.

Специальная награда EBS была присуждена Wood space, ученической компании из Кохилаской гимназии, за производство деревянных зарядных устройств для беспроводных телефонов. Специальная премия Mainor досталась KäpArt - ученической компании из гимназии Хьюго Треффнера, которая продает произведения искусства, созданные приютскими кошками, причем 50% выручки идет на поддержку приютов. Специальная премия UC Rent была присуждена Kirjatasku из школы Rocca al Mare, которая производит учебные папки для использования в конференц-связи.