ВОТ ЭТО ДА! ⟩ А вы знали, что «Керсти Кальюлайд» в Фейсбуке раздавала деньги?

15 февраля на Facebook можно было увидеть пост с заманчивым предложением от пользователя с фотографией Керсти Кальюлайд.

«Внимание всем!! СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ «Луна»_ февраль 2022. Сегодня я даю возможности тем людям, которые ранее не получали от меня финансовых вознаграждений. Примите во внимание, что это не мошенничество. Это действительно исходит от меня. Выберите заглавную букву своего имени и на свое же имя вы получите деньги имя. Сделай это сейчас!!» - говорилось в посте.

Всего за несколько часов пост набрал сотни репостов и комментариев от людей, которые хотели получить от Керсти Кальюлайд космические суммы. Например, этот заманчивый пост был опубликован в группе сообщества Elva в Facebook.

К разочарованию многих пользователей Cети, это предложение делал левый аккаунт в Facebook, который был создан 30 декабря. В заблуждение людей ввела точно такая же аватарка, которая стоит и в официальном аккаунте бывшей главы эстонского государства.

Левый аккаунт Керсти в Facebook. ФОТО: фото из Facebook

Был направлен запрос на официальную страницу Керсти Кальюлайд в Facebook, и уже через несколько минут на него ответил советник Кальюлайд по связям с общественностью Таави Линнамяэ. «Да, такая информация до нас дошла. Спасибо всем внимательным гражданам, сообщившим об этом левом аккаунте. Надеемся, что никто ни в коей мере не станет жертвой мошенничества», — сказал он.

Линнамяэ заявил, что его удаление в настоящее время осуществляется в сотрудничестве с Facebook.

Официальная страница Керсти Кальюлайд в Facebook. ФОТО: фото с Facebook

«Таких афер в интернете очень много, и наверняка некоторые из них то и дело ведутся с аккаунтов всех публичных личностей с большой аудиторией подписчиков. Со своей стороны, мы постараемся удалить эту страницу как можно быстрее и дадим понять людям, что не стоит терять бдительность, и всегда стоит подумать на некоторое время, что если что-то кажется нереально заманчивым, это не так», — добавил он.

В среду утром пользователя все еще можно найти на Facebook, но пост был удален.

Таави Линнамяе ФОТО: Эрленд Штауб

Кальюлайд далеко не единственная

В конце прошлого года жертвой такой схемы стал и музыкант Уку Сувисте. А именно, был создан левый аккаунт, с которого была предпринята попытка выманивания денег у людей из списка его друзей.