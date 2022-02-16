ШОК! ⟩ Моргенштерн стал нищим в Дубае

Как оказалось, за границей статус Моргена, как богача, пошатнулся: здесь он чувствует себя уже не таким королем мира, как на родине. У жителей и гостей Эмиратов состояние Алишера не вызывает ни восторгов, ни зависти.

«Дубай — прекрасное место, здесь очень комфортно. В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта», — заявил Моргенштерн.

Он также отметил, что смена обстановки не мешает ему продолжать заниматься творчеством. «Ребята из команды поочередно прилетают, и мы также работаем над новыми проектами. В целом, после всей этой ситуации со Следственным комитетом, еще большее количество людей начало интересоваться тем, как у меня дела, как здоровье. Я не остался один», — признается артист.

Пока Алишер избегает столкновений с российским правосудием в Дубае, его популярность на родине не угасает. Коллеги по шоу-бизнесу не забывают, постоянно поминая то добрым словом, то критикуя, а кроме того Моргенштерн — номинант многочисленных музыкальных премий.