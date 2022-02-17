Гребем деньги лопатой: как разбогатеть каждому знаку Зодиака

Мы часто задаемся вопросом, почему одним деньги сами текут в руки, а другим приходится трудиться не покладая рук. Все зависит от даты вашего рождения, уверены астрологи и предлагают воспользоваться советами, чтобы заставить работать индивидуальные черты характера на ваш кошелек.

Овен: создайте стартап

Овен принадлежит к умеющим зарабатывать знакам, в них сильна предпринимательская жилка: они всегда в поисках новых способов собственного продвижения. Если Овны чувствуют, что не могут расширить существующие границы или достичь прогресса в делах, они могут впасть в депрессию.

Рекомендация: затейте собственный стартап, именно в нем вы сможете заработать себе имя. Бизнес с нуля позволит Овну самому нести ответственность за свою работу и даст широкое поле для деятельности и апробации новых методов.

Положительные черты: лидерство и динамизм. Вы — первый знак зодиакального круга, а потому дух лидера у вас в крови. Используйте свои лидерские качества и безграничный динамизм, чтобы каждый день превосходить самого себя, а иногда и выступая первопроходцем.

Отрицательная черта: высокомерие. Если вы слишком увлечетесь настоящим моментом и будете слишком самонадеянны, то рискуете потерпеть неудачу.

Телец: просите о повышении

Если кто и хочет научиться зарабатывать больше денег, так это Тельцы. «Дети» Венеры находят счастье в материальном, восторг им обеспечат новенькая с иголочки одежда, украшения и банковский счет. Ваше самоощущение того, что вас ценят на работе, напрямую зависит от вашей зарплаты. Поэтому не будет зазорным попросить у работодателя прибавки в зарплате или повышения по службе.

Рекомендация: Телец — это знак, который стоит обеими ногами на земле, используйте эту врожденную устойчивость, чтобы получить то, что вы хотите по работе. Вы можете сделать так, чтобы ваш голос был услышан, и при этом оставаться профессионалом, ведь Телец — один из самых вежливых знаков зодиака. Еще один плюс Тельцов — они знают, когда надо надавить, поэтому прислушайтесь к себе и не пускайте все на самотек, а лучше двигайтесь в сторону изменений и улучшений.

Положительная черта: решительность. Не отступайте, когда дело доходит до повышения, которое, как вы сами знаете, давно заслуживаете.

Отрицательная черта: упрямство. Хотя вам звезды и рекомендуют проявлять настойчивость, однако в итоге в выигрыше должны остаться и вы, и ваше начальство, поэтому старайтесь найти компромисс на пути к повышению.

Идеальная подработка: финансовый помощник, графический дизайнер, ювелир, парикмахер или стилист.

Близнецы: развивайте связи