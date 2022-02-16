СТРАШНЫЙ СОН ЛЮБОЙ МАТЕРИ ⟩ У двоих из трех детей в эстонской семье диагностировали рак: жизнь перевернулась с ног на голову

Среднему сыну было 2,5 года, когда появились синяки и семейный врач отправил их в детскую больницу. Оказалось, что у ребенка острый лимфобластный лейкоз.

«Жизнь перевернулась с ног на голову. Мы лежали в больнице, начали лечение, ничего не знали о болезни. Не было предыдущего опыта, в нашем роду не было такой болезни», — призналась Элина в программе Ringvaade.

После полугодового лечения сына семья уже оправлялась от шока, но через несколько месяцев их настигло новое несчастье. У младшего сына в возрасте одного года и пяти месяцев диагностировали точно такое же заболевание, как и у его старшего брата.

«У него была шишка на голове, за которой мы наблюдали, и в какой-то момент мы сделали анализ крови и получили точно такой же диагноз — острый лимфобластный лейкоз», — говорит опечаленная мать. Она призналась, что поначалу диагноз казался ей смертным приговором, ведь рак не предвещал ничего хорошего, особенно у маленького ребенка.

Они также не знали, какова была надежда на выздоровление. «Мы не надеялись. Ты слышал, что рак — это смертный приговор, но ты должен пойти и поддержать детей. Нужно каким-то образом самому держаться, чтобы ты мог быть поддержкой ребенку».