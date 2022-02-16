ФОТО ⟩ Элмо Нюганену 60! Бывшие коллеги удивили именинника сердечным жестом

Вчера утром коллеги и друзья собрались перед домом Элмо. Они спели поздравительную песню и подарили имениннику красивый букет цветов.

Несмотря на то, что с лета 2021 года Элмо больше не является частью коллектива театра, спектакли, которыми он руководил, идут и по сей день. Элмо Нюганен, который почти 30 лет был главным художественным руководителем Таллиннского городского театра, объявил о своем уходе в отставку в декабре 2020 года.

«Я думаю, что за эти годы я уже отдал все самое главное этому театру. Для нас строится новый театр. И самое худшее, что может произойти, - это если мы заполним новое здание старыми идеями и заблуждениями, старыми методами и принципами, старыми привычками и предрассудками, а потом будем ждать новой энергии. Вот почему я хочу дать шанс прийти новым людям, чтобы появилась новая команда», - написал Элмо в письме коллегам из Городского театра в декабре 2020 года. Эстафету от Элмо принял режиссер и актер Уку Уусберг, пишет Uudised.tv3.ee.

Помимо театральной сцены, Элмо в течение многих лет вносил большой вклад в эстонское кино. Он является режиссером ряда известных фильмов, включая «1944», «Имена на мраморной доске», «Мандарины» и «Безумец». Последние годы режиссер занимался съемками трилогии «Аптекарь Мельхиор», которая скоро появится на экранах.

Элмо также преподавал сценическое мастерство в Эстонской академии музыки и театра. Благодаря его курсам на эстонскую театральную сцену пришло много талантливых актеров.

2 декабря 2020 года Общее собрание Эстонской академии наук избрало Элмо Нюганена академиком в области театрального искусства.

В настоящее время Элмо работает режиссером-фрилансером, и это очень вдохновляющий и необходимый этап его жизни. Он готовит спектакль в Русском театре, где будет ставить «Мертвые души» Николая Гоголя, премьера которого состоится 12 марта.

Поздравляем Элмо Нюганена от редакции Limon.ee!