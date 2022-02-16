МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗВЕЗДА ⟩ О победе Stefan упоминалось в новостях Испании и Армении

Оказывается, испанские и армянские информационные агентства также освещают победу Стефана в конкурсе Eesti Laul. И на это есть несколько причин.

Армянский новостной канал Zartonkmedia освещает новости Армении и армян, живущих во всем мире. Канал поделился фотографией Стефана в своем аккаунте в Instagram с сообщением: «Эстонию на Евровидении будет представлять эстонско-армянский певец Стефан».

А именно, родители Стефана, родившегося и выросшего в Вильянди, родом из Армении. В интервью Elu24 Стефан сказал, что Эстония — его дом, даже если у него армянские корни. «Я здесь вырос», — сказал он.

«В этом году Эстонии достанется 12 баллов», — комментируют пост в Instagram несколько армян.

Но это не все. В Instagram stories Стефан также поделился роликом с испанского новостного канала CanalSurMas, в котором также освещалась его победа. В ролике ведущий новостей рассказал о том, как Стефан победил в конкурсе Eesti Laul, а видео на его песню победы был снят в пустыне Табернас в Испании.

El 🌵 Desierto 🏜 de Tabernas #Almería en @eurospaincom Eurovision. Con Stefan el representante de Estonia y su video rodado en clave de Western aqui @AytoTabernas @AWFF_Oficial @CSurNoticias pic.twitter.com/jEME11m0mm — Manuel Carretero (@manuelcarreter1) February 15, 2022