НИЧЕГО СЕБЕ! ⟩ Фото 81-летней Людмилы Максаковой в крошечном бикини произвело фурор в Сети
На просторах Сети появился редкий снимок Людмилы Максаковой. Фотографию народной артистки РСФСР в откровенном купальнике опубликовал Станислав Садальский.
На просторах Сети появился редкий снимок Людмилы Максаковой. Фотографию народной артистки РСФСР в откровенном купальнике опубликовал Станислав Садальский.
А сегодня Станислав Юрьевич решил предаться воспоминаниям. Он посвятил артистке новый пост в своем микроблоге, причем на второй фотографии та предстала в весьма откровенном виде. Так, Людмила Васильевна, уже будучи явно в пожилом возрасте, позировала в крошечном бикини. Маленький лиф и трусики с низкой посадкой еле прикрывали самые интимные части тела звезды.
«Мне бы жизнь свою как кинопленку… Прокрутить на десять лет назад. Чтобы стала ты простой девчонкой чистой-чистой как весенний сад», – трогательно подписал Садальский пост цитатой из песни Владимира Маркина. «Ведьма»: народ ахнул при виде 70-летней Алферовой в купальнике.
Публикация в считанные минуты собрала огромное количество комментариев взбудораженных фанатов. «Обалдеть!», «А фигура-то ничего», «Максакова законсервировалась, что ли?», «Вот она порода. Годы нипочем», – высказались интернет-пользователи.