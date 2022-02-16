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НИЧЕГО СЕБЕ! ⟩ Фото 81-летней Людмилы Максаковой в крошечном бикини произвело фурор в Сети

На пресс-конференции «Золотой Маски в Эстонии». Слева направо: Римас Туминас, Людмила Максакова, Алексей Гуськов, Юлия Борисова. ФОТО: Пеэтер Ланговитс

На просторах Сети появился редкий снимок Людмилы Максаковой. Фотографию народной артистки РСФСР в откровенном купальнике опубликовал Станислав Садальский.

81-летнюю именитую советскую и российскую актрису раньше, по всей видимости, связывали трепетные отношения с 70-летним актером театра и кино. По крайней мере, в прошлом году Садальский даже объявил, что собирается жениться на Людмиле Васильевне. Впрочем, до реальной свадьбы дело так и не дошло, сообщает eg.ru.

А сегодня Станислав Юрьевич решил предаться воспоминаниям. Он посвятил артистке новый пост в своем микроблоге, причем на второй фотографии та предстала в весьма откровенном виде. Так, Людмила Васильевна, уже будучи явно в пожилом возрасте, позировала в крошечном бикини. Маленький лиф и трусики с низкой посадкой еле прикрывали самые интимные части тела звезды.

«Мне бы жизнь свою как кинопленку… Прокрутить на десять лет назад. Чтобы стала ты простой девчонкой чистой-чистой как весенний сад», – трогательно подписал Садальский пост цитатой из песни Владимира Маркина. «Ведьма»: народ ахнул при виде 70-летней Алферовой в купальнике.

Публикация в считанные минуты собрала огромное количество комментариев взбудораженных фанатов. «Обалдеть!», «А фигура-то ничего», «Максакова законсервировалась, что ли?», «Вот она порода. Годы нипочем», – высказались интернет-пользователи.

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