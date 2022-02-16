НИЧЕГО СЕБЕ! ⟩ Фото 81-летней Людмилы Максаковой в крошечном бикини произвело фурор в Сети

«Мне бы жизнь свою как кинопленку… Прокрутить на десять лет назад. Чтобы стала ты простой девчонкой чистой-чистой как весенний сад», – трогательно подписал Садальский пост цитатой из песни Владимира Маркина. «Ведьма»: народ ахнул при виде 70-летней Алферовой в купальнике.

Публикация в считанные минуты собрала огромное количество комментариев взбудораженных фанатов. «Обалдеть!», «А фигура-то ничего», «Максакова законсервировалась, что ли?», «Вот она порода. Годы нипочем», – высказались интернет-пользователи.