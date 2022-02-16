10 000 евро только на процедуры красоты! Эстонская участница конкурса Miss Global рассказала о баснословных суммах за участие

«Для конкурса красоты нужны спонсоры точно так же, как и для спортивного соревнования. Вам нужен кто-то, кто будет это финансировать. Это очень дорого», - комментирует Нау. Сама красотка инвестировала значительные средства в косметические товары и в одежду. «Это может достигать 10 000 евро», - говорит она о возможной сумме, необходимой для участия в конкурсе. Продукты красоты, без которых Мэрилин точно не может обойтись, - это кремы для загара, различные масла и спреи для волос.