ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ ⟩ Самому крутому тиктокеру России разбили лицо в центре Москвы

В Москве возле ТЦ «Атриум» тиктокер и блогер Даня Милохин попал в ДТП. Инцидент с наездом на Милохина велосипедиста произошёл в тот момент, как блогер отходил от своего автомобиля Maybach.

Люксовое авто было припарковано на улице Зеленый Вал. От столкновения блогер упал на асфальт и ударился головой. Момент наезда попал на видео, снятое очевидцами. После падения к Милохину тут же подбежали прохожие, чтобы оказать помощь.

Они и помогли ему подняться, а также сесть в авто, так как после падения ему было сложно сориентироваться в пространстве, а также стоять на ногах.

Позднее Милохин опубликовал фото последствий столкновения. На кадрах записи видно, что у блогера пострадало лицо: есть ссадина на лбу, а также возле глаз. Сам инцидент он не стал комментировать, но и к медикам не стал обращаться.