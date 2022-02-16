ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ ⟩ Самому крутому тиктокеру России разбили лицо в центре Москвы
Само ДТП также попало на видео, пишет Topnews.
Само ДТП также попало на видео, пишет Topnews.
Люксовое авто было припарковано на улице Зеленый Вал. От столкновения блогер упал на асфальт и ударился головой. Момент наезда попал на видео, снятое очевидцами. После падения к Милохину тут же подбежали прохожие, чтобы оказать помощь.
Они и помогли ему подняться, а также сесть в авто, так как после падения ему было сложно сориентироваться в пространстве, а также стоять на ногах.
Позднее Милохин опубликовал фото последствий столкновения. На кадрах записи видно, что у блогера пострадало лицо: есть ссадина на лбу, а также возле глаз. Сам инцидент он не стал комментировать, но и к медикам не стал обращаться.
Подписчики пожалели Милохину скорейшего выздоровления. При этом нашлись и те, кто посчитал, что блогер «нанес грим».