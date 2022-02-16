Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака

Дева

Сегодня у вас многое получается отлично. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы решите проблемы, возникшие давным-давно. Кстати окажутся небольшие денежные поступления. Можно покупать то, что необходимо для работы, учебы или вашего хобби: такие вещи долго будут радовать. Во второй половине дня возможны неожиданные визиты. Вы будете рады гостям. Найдется масса тем для обсуждения, да и интересных дел, которыми можно заняться вместе. Вечер подходит для того, чтобы восстановить какие-то старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

Весы

Вряд ли возникнут серьезные проблемы, но возможны задержки в делах. Будьте терпеливы и старайтесь не раздражаться, если не удается сразу получить то, что хочется. Лучше не спешить с решениями, которые касаются денег, имущества или бизнеса. Вы можете переоценить свои возможности, дать обещания, которые будет очень трудно сдержать. Во всем, что касается личных отношений, положитесь на интуицию. Тут ее подсказки безошибочны и своевременны. Именно благодаря им вы сможете найти общий язык с человеком, которого в последнее время не понимали.

Скорпион

Приятный день, хоть и не слишком плодотворный. Вряд ли удастся достичь головокружительных успехов, зато будет возможность пообщаться со старыми друзьями, восстановить отношения, которые раньше были для вас важны. Прояснятся какие-то неоднозначные ситуации прошлого, все поймут, почему вы действовали так, а не иначе. Не исключено, что вам предложат новую работу. Можно соглашаться без долгих раздумий, но нужно иметь в виду, что не все сразу получится хорошо. Придется многому научиться, прежде чем вы добьетесь первых успехов.

Стрелец

Серьезные вопросы лучше обсуждать с утра. В это время вы способны договориться с кем угодно, переубедить даже самых упрямых оппонентов. Будет шанс познакомиться с людьми, которые помогут вам в осуществлении планов. Позже наступит период дел, требующих сосредоточенности, аккуратности и внимания к деталям. Вам удастся ни одной мелочи не упустить из виду, не совершить даже незначительных промахов. Вечер будет легким и приятным. Это подходящее время для романтической встречи, общения с человеком, который давно вам симпатичен.

Козерог

Утром у вас будет шанс сделать нечто важное и полезное, решить вопрос, который давно не давал покоя. Вероятны хорошие новости и интересные предложения, у некоторых Козерогов появляются отличные идеи. Чаще всего они касаются работы или бизнеса. Благоприятный момент для реализации задуманного наступит очень скоро. Позже возникнут незначительные, но досадные преграды на пути. Сохраняйте оптимизм и хорошее настроение. Вы наверняка придумаете, как изменить ситуацию к лучшему, а если нет – близкие подскажут, как это можно сделать.

Водолей

Несмотря на кое-какие трудности, которые могут возникнуть, вы сохраните оптимизм и уверенность в успехе. Они помогут добиться отличных результатов, достичь целей, поставленных давным-давно. Вы не обращаете внимание на то, что вас не касается, избегаете лишних споров, держитесь в стороне от чужих конфликтов. Сначала окружающих это будет возмущать, но потом они последуют вашему примеру. Вероятны перемены в личных отношениях. На смену недопониманию и взаимным претензиям приходят гармония и уважение. Останутся в прошлом разногласия, которые вас очень огорчали.

Рыбы