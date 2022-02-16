Гремучая смесь: какие знаки Зодиака не подходят друг другу в дружбе, любви и работе
Некоторые созвездия идеально соотносятся в отношениях, а связь остальных наоборот – ведет к настоящей катастрофе, пишет Пятый канал.
Некоторые созвездия идеально соотносятся в отношениях, а связь остальных наоборот – ведет к настоящей катастрофе, пишет Пятый канал.
Многие знаки Зодиака подходя друг другу идеально или же их союз просто ведет к хорошим взаимоотношениям. Однако есть такая категория синергии созвездий, которая принесет исключительно разрушительное воздействие в жизни людей. О том, каких тандемов стоит избегать.
Близнецы и Телец
Представителей этих знаков ожидают очень непростые романтические отношения. Спокойные и домашние Тельцы тяготеют к созданию своего уютного семейного очага, когда как воздушный знак Близнецы направляет свою энергию в пространство. Им чужда рутина и постоянность – они стремятся к непредсказуемости.
На первых порах знаки влечет друг к другу, но со временем они понимают, что на жизненном пути ни одному из этих созвездий не суждено быть вместе.
Козерог и Овен
Козерог и Овен – прирожденные лидеры. Именно по этой причине они и не смогут сработаться в коллективе. Представители созвездия постоянно будут перетягивать на себя одеяло, поэтому в работе им стоит четко разделить свои обязанности. Желательно, чтобы они работали в разных коллективах.
Рак и Стрелец
Представители этих знаков будут испытывать себя на прочность в семейных отношениях, особенно, если дело касается кровно-родственных связей. Эмпатичные Раки всегда пытаются поставить себя на место своего собеседника и понять его. Однако Стрельцы не готовы проникаться чужими чувства – они руководствуются своими эгоистичными намерениями. Если попытаться переубедить Стрельцов, то это может закончиться грандиозным скандалом.
Лев и Скорпион
Если не самая лучшая, но все же романтическая связь между этими знаками возможна, то дружба – никогда. Львы всегда навеселе – они обожают вечеринки и задорное времяпрепровождение, когда Скорпионы больше одиночки и ценят тихие посиделки. В работе они единолично продвигают свой проект. Они раздражают друг друга, ведь для одного знака черты другого попросту неприемлемы – зачастую между ними происходят конфликты, ведь ни Лев, ни Скорпион не отличаются терпением.