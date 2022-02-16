Гремучая смесь: какие знаки Зодиака не подходят друг другу в дружбе, любви и работе

Многие знаки Зодиака подходя друг другу идеально или же их союз просто ведет к хорошим взаимоотношениям. Однако есть такая категория синергии созвездий, которая принесет исключительно разрушительное воздействие в жизни людей. О том, каких тандемов стоит избегать.

Близнецы и Телец

Представителей этих знаков ожидают очень непростые романтические отношения. Спокойные и домашние Тельцы тяготеют к созданию своего уютного семейного очага, когда как воздушный знак Близнецы направляет свою энергию в пространство. Им чужда рутина и постоянность – они стремятся к непредсказуемости.

На первых порах знаки влечет друг к другу, но со временем они понимают, что на жизненном пути ни одному из этих созвездий не суждено быть вместе.

Козерог и Овен

Козерог и Овен – прирожденные лидеры. Именно по этой причине они и не смогут сработаться в коллективе. Представители созвездия постоянно будут перетягивать на себя одеяло, поэтому в работе им стоит четко разделить свои обязанности. Желательно, чтобы они работали в разных коллективах.

Рак и Стрелец

Представители этих знаков будут испытывать себя на прочность в семейных отношениях, особенно, если дело касается кровно-родственных связей. Эмпатичные Раки всегда пытаются поставить себя на место своего собеседника и понять его. Однако Стрельцы не готовы проникаться чужими чувства – они руководствуются своими эгоистичными намерениями. Если попытаться переубедить Стрельцов, то это может закончиться грандиозным скандалом.

Лев и Скорпион