Перед Рождеством Харьюский уездный суд постановил, что риск рецидива у убийцы и педофила Василия Очкаленко слишком велик, чтобы его можно было освободить условно-досрочно. Тем не менее, как заключенный тюрьмы открытого типа, Очкаленко все еще передвигается по Хаапсалу. Трое местных родителей рассказали о том, что такая ситуация нарушает их чувство справедливости, имея в виду случай, когда одним морозным январским днем мужчина отправился в родные края посетить свой дом.

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В 1992 году Василия Очкаленко приговорили к смертной казни, а спустя несколько лет он стал пожизненным заключенным. Человек, изначально приговоренный к смертной казни, теперь свободно гуляет, как и тысячи других жителей Эстонии, а также параллельно с тюремной жизнью постоянно посещает свой родной город Хаапсалу.