ШОК! ⟩ Валерий Николаев загремел в психиатрическую клинику после драки в СИЗО

Тогда писали, что у артиста 40% ожогов, поэтому звездного пострадавшего якобы будут госпитализировать. Но позже стали известны другие подробности.

Поведение знаменитости сразу показалось странным его сокамерникам. Вместе с ним в камере содержались еще 7 человек. Николай расхаживал по камере, громко озвучивал, что он великий актер, разговаривал сам с собой, что-то кричал и стучал в дверь.

11 февраля во время ужина около 21.00 Николаев беспричинно обозвал «свиньей» 27-летнего уроженца Таджикистана, отбывающего такой же срок. Молодой «сиделец» не выдержал обиды и вылил свою тарелку супа в лицо Николаеву. Завязалась потасовка, которую быстро прекратили сотрудники спецприемника. Актеру предложили вызвать "скорую помощь", но тот отказался, настояв на том, чтобы по факту инцидента вызвали сотрудников полиции. Прибывшие стражи порядка получили от Николаева заявление, в котором тот изложил свои претензии к трудовому мигранту и озвучил сумму ущерба — 20 миллионов рублей за ожоги более 40 процентов кожи.

Во избежание продолжения конфликта актера пересадили в другую камеру, но приключения на этом не закончились. Когда на следующий день Николаев снял с себя штаны и засунул в задний проход зубную щетку, прохаживаясь в таком виде перед другими задержанными, администрация спецприемника не выдержала. К слову, все эти действия со стороны Николаева сопровождались громким лаем и хихиканьем. Прибывшие медики, пообщавшись с актером не более двух минут, приняли решение о срочной госпитализации в психиатрическую лечебницу. Ожогов на коже пациента, о которых он указал в заявлении, врачи не нашли, как пишет mk.ru.

Оказалось, 56-летний актер повел себя неадекватно, поэтому его увезли в психиатрическую клинику. Там Николаева осмотрели общественные наблюдатели, которые выдали свой вердикт. «Есть несколько ссадин на руках, в районе запястий, небольшое покраснение левого века, но на ожоги это не похоже», — отметил представитель комиссии.