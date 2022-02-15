ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Украину могут дисквалифицировать на Евровидении-2022

Украину могут дисквалифицировать на международном песенном конкурсе Евровидение 2022, пишет korrespondent.net.

Отмечается, что такая перспектива возникла на фоне скандала вокруг победительницы нацотбора Алины Паш, которая якобы подделала документы о поездке в Крым. В частности, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий рассказал, что причина возможной дисквалификации в скандале, в котором могут увидеть политизированность.

"Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", - заявил Чернотицкий.

Национальное телевидение решило отложить подписание контракта с певицей, пока не удостоверится в том, с территории какой страны она посещала Крым в 2015 году. Если подтвердится распространенная в Сети информация, что певица нарушила правила, Украину на международном песенном конкурсе будет представлять группа Kalush Orchestra, которая заняла второе место.

По словам руководителя общественного телевидения, он не готов взять на себя ответственность и подписать договор с Паш и будет ждать официального ответа от Государственной пограничной службы Украины о том, являются ли документы представителей звезды достоверными.