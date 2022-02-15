СРАВНИ ⟩ В Финляндии живет и снимается в кино двойник Каи Каллас

«Полярный круг» — это финско-немецкая криминальная драма, премьера которой состоялась на Рождество 2018 году.

Как известно, Кайи Каллас 44 года. Сравните внешность эстонского премьер-министра и финской актрисы. Кая Каллас слева и Иина Куустонен справа:

Первый сезон Ivalo собрал около двух миллионов зрителей, и теперь сериал продается в более чем 20 странах. Сериал также завоевал сердца многих эстонцев.