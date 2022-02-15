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СРАВНИ ⟩ В Финляндии живет и снимается в кино двойник Каи Каллас

Кая Каллас ФОТО: Madis Veltman

В самом популярном финском сериале Ivalo («Полярный круг») снялась финская актриса Иина Куустонен, которая выглядит в точности как премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Полярный круг» — это финско-немецкая криминальная драма, премьера которой состоялась на Рождество 2018 году.

37-летняя финская актриса Иина Куустонен выглядит следующим образом:

Как известно, Кайи Каллас 44 года. Сравните внешность эстонского премьер-министра и финской актрисы. Кая Каллас слева и Иина Куустонен справа:

Кая Каллас слева и Иина Куустонен справа. ФОТО: Mihkel Maripuu/Kuvatõmmis videost

Первый сезон Ivalo собрал около двух миллионов зрителей, и теперь сериал продается в более чем 20 странах. Сериал также завоевал сердца многих эстонцев.

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