СРАВНИ ⟩ В Финляндии живет и снимается в кино двойник Каи Каллас
В самом популярном финском сериале Ivalo («Полярный круг») снялась финская актриса Иина Куустонен, которая выглядит в точности как премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В самом популярном финском сериале Ivalo («Полярный круг») снялась финская актриса Иина Куустонен, которая выглядит в точности как премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Полярный круг» — это финско-немецкая криминальная драма, премьера которой состоялась на Рождество 2018 году.
37-летняя финская актриса Иина Куустонен выглядит следующим образом:
Как известно, Кайи Каллас 44 года. Сравните внешность эстонского премьер-министра и финской актрисы. Кая Каллас слева и Иина Куустонен справа:
Первый сезон Ivalo собрал около двух миллионов зрителей, и теперь сериал продается в более чем 20 странах. Сериал также завоевал сердца многих эстонцев.