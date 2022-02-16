ФОТО ⟩ В Старом городе Таллинна неожиданно закрылись все крупные рестораны быстрого питания

Внимательный читатель портала Limon.ee решил перекусить в одном из заведений общественного питания после прогулки по Старому городу. К своему разочарованию он обнаружил, что все успешно работавшие на улице Виру фастфуд-рестораны закрыты. По вывескам на дверях видно, что все они прекратили работу практически одновременно. «Что это? Влияние пандемии коронавируса на ресторанный бизнес? Или в таком синхронном закрытии замешан город?» – задается вопросом читатель.

Мы обратились с вопросом как представителям закрывшихся точек общепита, так и к районной управе.

Отвечает заместитель старейшины района Кесклинн Юри Лумп:

«К сожалению, более подробной информации об этом управа района Кесклинн не имеет, так как все указанные предприятия общественного питания расположены на частных площадях.

В случае некоторых на табличках указано, что площадь закрыта в связи с ремонтом.

Вполне вероятно, что в предчувствии, ожидании и надежде на ослабление в ближайшем будущем ограничений, предприниматели решили провести капитальный ремонт, прежде чем открыться на полную мощность».

Руководитель по коммуникациям AS Tallink Grupp (Burger King) Катри Линк:​

«Ресторан Burger King на улице Виру временно находится в зимнем отпуске, мы надеемся скоро снова открыть его, после чего ждем всех любителей Burger King. В настоящее время мы приглашаем любителей бургеров посетить другие рестораны Burger King».

Burger King ФОТО: фото читателя

Директор по развитию и маркетингу Hesburger Иева Сальмела:

«Наш ресторан Hesburger на улице Виру временно закрыт в связи с запланированными на этот год ремонтными работами. Надеемся, что скоро откроем двери!»

Hesburger ФОТО: фото читателя

McDonald's

Комментарий представителя McDonald's в Эстонии Premier Restaurants Eesti OÜ пока получить не удалось.