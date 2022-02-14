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ФОТО- И ВИДЕОБЛОГ ⟩ Молодая таллиннская ню-метал-группа сняла новый клип на Балтийской мануфактуре

Главные музыкальные новинки 2022 года!
Limon.ee
Молодая таллиннская ню-метал-группа сняла новый клип на Балтийской мануфактуре
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Фото: Narasanti

Русские артисты и творческие коллективы Эстонии продолжают нас удивлять в 2022 году своими музыкальными произведениями и свежими видеоклипами. Портал Limon.ee поддерживает всех русскоязычных музыкантов, чья душа поет. Не прекращаем вести музыкальный фото- и видеоблог и в этом году!

Хочешь заявить о себе всей стране на главном русском развлекательном портале? Присылай текст о песне или клипе, Youtube-ссылку на сам клип или песню, а также фотографию, которая украсит публикацию. Твои письма с заголовком БЛОГ ждем на адрес: info@limon.ee или воспользуйтесь формой ниже! 

Присылайте свои песни и клипы, не забывайте добавлять фото и текст о композиции!

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