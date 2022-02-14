ФОТО ⟩ Смотри, как эстонские звезды отмечают День святого Валентина
14 февраля – День святого Валентина! Elu24 сделал обзор, как и с кем отмечают день друзей и влюбленных известные люди Эстонии.
14 февраля – День святого Валентина! Elu24 сделал обзор, как и с кем отмечают день друзей и влюбленных известные люди Эстонии.
Юри Ратас и его верный друг
Бывший премьер-министр Юри Ратас в День святого Валентина поделился снимком с собакой. «Хорошего и веселого Дня святого Валентина всем!» – подписал он фотографию.
Мэрилин Нау и таинственный поклонник?
«От кого же из бывших этот букет?» – спросила звезда реалити-шоу в Instagram, поделившись задорным фото с букетом роз. «Огромное спасибо, мужчины! Я очень-очень довольна подарками! Большая радость для души!»
Долгая дружба Хейди Пурга и Каролин Куусик
«Считать годы – не самая сильная моя сторона, но мы действительно вместе уже 18 лет», – говорит политик и диджей Хейди Пурга в Instagram, делясь фотографиями с модельером Каролин Куусик.
«Я очень рада нашей дружбе и, конечно же, всем своим друзьям!» – призналась она.
Королева уколов красоты Марью Карин и двое любимых
«Сто рублей или сто друзей? – задала вопрос Карин и ответила, что возьмет и то, и другое. – Всех с Днем святого Валентина!»
Ведущая Кети Уйбомяги: мои друзья – люди, которые любят меня с моими странностями
«Мои друзья – люди, которые были рядом со мной много лет и продолжают любить меня с моим чудным характером. Вы уважаете мою страсть к работе и образ жизни преданного карьериста. Вы знаете, что если я сейчас не с вами, то я занята рабочим проектом и максимально сосредоточена. Думаю, я из тех людей, кто находит меньше всего времени для проведения досуга, и это нормально. Мои друзья знают, что я думаю о них, и когда мы встречаемся, это отлично проведенное время», – написала ведущая в Instagram.
Луиза и Таави Рыйвас: самое дорогое, что у меня есть
Певица Луиза Рыйвас поделилась милой фотогалереей в Instagram. «Самое дорогое, что у меня есть и мои лучшие друзья – это семья. Вместе мы выросли довольно большими!»
Музыкант Ингер Фридолин и его дорогие друзья
«Некоторые появляются в жизни так неожиданно, со схожими идеями и взглядами – именно с такой командой я работаю уже несколько месяцев, так что на следующей неделе я смогу представить вам свой новый сингл. Берегите тех, кто бережет вас. Это так просто!» – написала музыкант в Instagram, поделившись забавным фото с подругами.
Гетель Бурлака и Лаури Педая пишут любовные письма в День святого Валентина
«Последние несколько лет мы с Лаури не праздновали День святого Валентина традиционным образом. Мы не делаем подарков, у нас нет романтических ужинов, мы даже не посвящаем друг другу целый день, – призналась Гетель в Insagram, добавив, что они делают все так, как и в остальные дни. – В последние годы нашей традицией стало отправлять друг другу электронные любовные письма 14 февраля».
«Помимо того, что сегодня я написала любовное письмо, пообещала себе сделать сегодня все, что в моих силах. Пью чай и ем печенье, читаю книгу и растягиваюсь на коврике, лежу на диване и обедаю», – написала Гетель.
Музыкант Таня Михайлова-Саар поделилась очень полезным советом
«Руководство о том, как заставить мужчину улыбаться в День святого Валентина?!?» – написала она в Instagram и поделилась фотографией со своим супругом Микком Сааром.
Вот руководство Тани:
«1. Возьми его за подбородок
2. Пощекочи бороду (или просто подбородок)
3. Улыбающийся мужчина готов
4. Употреблять немедленно... пока не остыло
…или подари ему носки с сердечками!»
Пирет Ярвис-Милдер
«Я давно хотела себе одно фото, где я была бы одна. Едва удалось, но голова лучшего друга все же попала в угол фотографии. Почти получилась фотография с другом», – подписала она фотографии. Музыкант намекнула на свою дочь, которую можно увидеть на втором фото.
«Счастливого дня любви и дружбы!»