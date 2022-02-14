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ФОТО ⟩ Смотри, как эстонские звезды отмечают День святого Валентина

Юри Ратас, Хейди Пурга, Каролин Куусик ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

14 февраля – День святого Валентина! Elu24 сделал обзор, как и с кем отмечают день друзей и влюбленных известные люди Эстонии.

Юри Ратас и его верный друг

Бывший премьер-министр Юри Ратас в ​​День святого Валентина поделился снимком с собакой. «Хорошего и веселого Дня святого Валентина всем!» – подписал он фотографию.

Мэрилин Нау и таинственный поклонник?

«От кого же из бывших этот букет?» – спросила звезда реалити-шоу в Instagram, поделившись задорным фото с букетом роз. «Огромное спасибо, мужчины! Я очень-очень довольна подарками! Большая радость для души!»

Долгая дружба Хейди Пурга и Каролин Куусик

«Считать годы – не самая сильная моя сторона, но мы действительно вместе уже 18 лет», – говорит политик и диджей Хейди Пурга в Instagram, делясь фотографиями с модельером Каролин Куусик.

«Я очень рада нашей дружбе и, конечно же, всем своим друзьям!» – призналась она.

Королева уколов красоты Марью Карин и двое любимых

«Сто рублей или сто друзей? – задала вопрос Карин и ответила, что возьмет и то, и другое. – Всех с Днем святого Валентина!»

Ведущая Кети Уйбомяги: мои друзья – люди, которые любят меня с моими странностями

«Мои друзья – люди, которые были рядом со мной много лет и продолжают любить меня с моим чудным характером. Вы уважаете мою страсть к работе и образ жизни преданного карьериста. Вы знаете, что если я сейчас не с вами, то я занята рабочим проектом и максимально сосредоточена. Думаю, я из тех людей, кто находит меньше всего времени для проведения досуга, и это нормально. Мои друзья знают, что я думаю о них, и когда мы встречаемся, это отлично проведенное время», – написала ведущая в Instagram.

Луиза и Таави Рыйвас: самое дорогое, что у меня есть

Певица Луиза Рыйвас поделилась милой фотогалереей в Instagram. «Самое дорогое, что у меня есть и мои лучшие друзья – это семья. Вместе мы выросли довольно большими!»

Музыкант Ингер Фридолин и его дорогие друзья

«Некоторые появляются в жизни так неожиданно, со схожими идеями и взглядами – именно с такой командой я работаю уже несколько месяцев, так что на следующей неделе я смогу представить вам свой новый сингл. Берегите тех, кто бережет вас. Это так просто!» – написала музыкант в Instagram, поделившись забавным фото с подругами.

Гетель Бурлака и Лаури Педая пишут любовные письма в День святого Валентина

«Последние несколько лет мы с Лаури не праздновали День святого Валентина традиционным образом. Мы не делаем подарков, у нас нет романтических ужинов, мы даже не посвящаем друг другу целый день, – призналась Гетель в Insagram, добавив, что они делают все так, как и в остальные дни. – В последние годы нашей традицией стало отправлять друг другу электронные любовные письма 14 февраля».

«Помимо того, что сегодня я написала любовное письмо, пообещала себе сделать сегодня все, что в моих силах. Пью чай и ем печенье, читаю книгу и растягиваюсь на коврике, лежу на диване и обедаю», – написала Гетель.

Музыкант Таня Михайлова-Саар поделилась очень полезным советом

«Руководство о том, как заставить мужчину улыбаться в День святого Валентина?!?» – написала она в Instagram и поделилась фотографией со своим супругом Микком Сааром.

Вот руководство Тани:

«1. Возьми его за подбородок

2. Пощекочи бороду (или просто подбородок)

3. Улыбающийся мужчина готов

4. Употреблять немедленно... пока не остыло

…или подари ему носки с сердечками!»

Пирет Ярвис-Милдер

«Я давно хотела себе одно фото, где я была бы одна. Едва удалось, но голова лучшего друга все же попала в угол фотографии. Почти получилась фотография с другом», – подписала она фотографии. Музыкант намекнула на свою дочь, которую можно увидеть на втором фото.

«Счастливого дня любви и дружбы!»

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