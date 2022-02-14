ФОТО ⟩ Смотри, как эстонские звезды отмечают День святого Валентина

Юри Ратас и его верный друг

Бывший премьер-министр Юри Ратас в ​​День святого Валентина поделился снимком с собакой. «Хорошего и веселого Дня святого Валентина всем!» – подписал он фотографию.

Мэрилин Нау и таинственный поклонник?

«От кого же из бывших этот букет?» – спросила звезда реалити-шоу в Instagram, поделившись задорным фото с букетом роз. «Огромное спасибо, мужчины! Я очень-очень довольна подарками! Большая радость для души!»

Долгая дружба Хейди Пурга и Каролин Куусик

«Считать годы – не самая сильная моя сторона, но мы действительно вместе уже 18 лет», – говорит политик и диджей Хейди Пурга в Instagram, делясь фотографиями с модельером Каролин Куусик.

«Я очень рада нашей дружбе и, конечно же, всем своим друзьям!» – призналась она.

Королева уколов красоты Марью Карин и двое любимых

«Сто рублей или сто друзей? – задала вопрос Карин и ответила, что возьмет и то, и другое. – Всех с Днем святого Валентина!»

Ведущая Кети Уйбомяги: мои друзья – люди, которые любят меня с моими странностями

«Мои друзья – люди, которые были рядом со мной много лет и продолжают любить меня с моим чудным характером. Вы уважаете мою страсть к работе и образ жизни преданного карьериста. Вы знаете, что если я сейчас не с вами, то я занята рабочим проектом и максимально сосредоточена. Думаю, я из тех людей, кто находит меньше всего времени для проведения досуга, и это нормально. Мои друзья знают, что я думаю о них, и когда мы встречаемся, это отлично проведенное время», – написала ведущая в Instagram.

Луиза и Таави Рыйвас: самое дорогое, что у меня есть

Певица Луиза Рыйвас поделилась милой фотогалереей в Instagram. «Самое дорогое, что у меня есть и мои лучшие друзья – это семья. Вместе мы выросли довольно большими!»

Музыкант Ингер Фридолин и его дорогие друзья