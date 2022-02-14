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ВСЕ НА ЮГ! ⟩ Из Таллинна запускают прямые полеты в Анталью - мечты сбываются!

Самолет Sun Express ФОТО: личный архив

Совместное предприятие авиакомпаний Turkish Airlines и Lufthansa – SunExpress – откроет на летний период прямой рейс из Таллинна в Анталью.

Регулярный маршрут откроется в апреле. Полеты будут осуществляться до семи раз в неделю.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, Анталья – одно из популярнейших направлений среди покупающих путевки туристов: «Новый маршрут SunExpress предложит хорошие возможности и самостоятельным туристам, так как билеты можно будет купить на сайте фирмы или через турбюро».

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