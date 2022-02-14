ВСЕ НА ЮГ! ⟩ Из Таллинна запускают прямые полеты в Анталью - мечты сбываются!
Совместное предприятие авиакомпаний Turkish Airlines и Lufthansa – SunExpress – откроет на летний период прямой рейс из Таллинна в Анталью.
Совместное предприятие авиакомпаний Turkish Airlines и Lufthansa – SunExpress – откроет на летний период прямой рейс из Таллинна в Анталью.
Регулярный маршрут откроется в апреле. Полеты будут осуществляться до семи раз в неделю.
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, Анталья – одно из популярнейших направлений среди покупающих путевки туристов: «Новый маршрут SunExpress предложит хорошие возможности и самостоятельным туристам, так как билеты можно будет купить на сайте фирмы или через турбюро».