ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Из всех европейцев эстонцы реже всего отказываются от романтики

Экономия на любви?

Почти треть опрошенных (31%) сказали, что отказ от романтических сюрпризов или свиданий – первое, что нужно сделать, если необходимо сократить расходы. В Португалии с этим утверждением согласилась почти половина ответивших (48%). В Греции, Румынии, Испании и Ирландии в трудные времена респонденты также быстро ограничивают себя в экстравагантных романтических порывах.

Менее всего склонны сокращать романтические расходы эстонские потребители— делать это готовы лишь 13% ответивших. Потребители в Дании, Норвегии, Австрии, Финляндии и Германии также заявили, что не хотели бы сокращать такие расходы.

Возраст в этом вопросе имеет значение. Миллениалы, вероятно, находятся в менее стабильном финансовом положении, чем их родители-бумеры, и с большей вероятностью сократят в трудные времена именно эти расходы. 37% миллениалов сказали, что это нужно сделать в первую очередь, но с ними согласны лишь 24% бумеров.

Тратить, чтобы обеспечить привязанность

С наибольшей вероятностью в долги залезут, тратя деньги на своего супруга или партнера, потребители в Великобритании и Ирландии. В обеих странах 24% респондентов сказали, что подобные покупки были наиболее распространенной причиной, по которой они брали в долг, тогда как в Европе средний показатель составляет 15%. За жителями Британии и Ирландии следовали романтики из Румынии, Испании и Греции.

С наименьшей вероятностью финансовые проблемы из-за любви возникнут у эстонских потребителей: всего 5% заявили, что могут оказаться в таком затруднительном положении. За ними следуют жители Австрии, Венгрии и Латвии.

Юная любовь тоже может оказаться дорогой. Пятая часть миллениалов (21%) заявила, что расходы на подарки подталкивают их к долгам по кредитным картам – по сравнению лишь с 6% бумеров. Миллениалы также считали, что их партнер с большей вероятностью бросит их, если они не будут продолжать тратить деньги – так ответили 19%. При этом то же самое чувствовали всего 4% бумеров.

Достойно сожаления, что для некоторых потребность тратить деньги на романтические отношения настолько велика, поскольку мы видим, как проблемы с долгами могут иметь последствия и для отношений, и для психического здоровья. По мере приближения Дня святого Валентина многие будут искать для своего любимого человека идеальный подарок и вновь «уйдут в минус» по кредитной карте. Но все же важно помнить, что никто не должен подвергать себя финансовому стрессу из-за любви.

Потеря любви

Некоторые, безусловно, чувствуют давление, думая, что им необходимо поддерживать расходы. Почти четверть потребителей в Великобритании и Ирландии (22% и 21% соответственно) заявили, что уверены, что их партнер бросит их в течение года, если они не продолжат тратить на подарки для них столько же, сколько сейчас. Респонденты из Испании, Румынии и Польши по этому показателю отстали не сильно.

Эстонцы вновь наиболее уверены в своих отношениях: лишь 5% считают, что партнер бросит их, если они сократят расходы на романтические отношения.