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РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ! ⟩ Кумиры миллионов Джаро & Ханза едут в Таллинн!

Джаро & Ханза ФОТО: Промо

9 июля в Таллинне выступят Джаро & Ханза, известные благодаря таким хитам, как «Королева танцпола» и «Ты мой кайф».

Мероприятие будет проходить в MJClub (Парда, 9, Таллинн), двери открываются в 22:00. Вход на мероприятие разрешен с 16 лет, в VIP-зону можно пройти лицам старше 18 лет.

Билеты в продаже ЗДЕСЬ!

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

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