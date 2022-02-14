РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ! ⟩ Кумиры миллионов Джаро & Ханза едут в Таллинн!
9 июля в Таллинне выступят Джаро & Ханза, известные благодаря таким хитам, как «Королева танцпола» и «Ты мой кайф».
9 июля в Таллинне выступят Джаро & Ханза, известные благодаря таким хитам, как «Королева танцпола» и «Ты мой кайф».
Мероприятие будет проходить в MJClub (Парда, 9, Таллинн), двери открываются в 22:00. Вход на мероприятие разрешен с 16 лет, в VIP-зону можно пройти лицам старше 18 лет.
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ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!