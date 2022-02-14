Пн, 14.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

ПОМОЖЕМ? ⟩ Лыунаская префектура в День Валентина разыскивает «друзей»

Лыунаская префектура разыскивает "друзей" ФОТО: Lõuna prefektuur / Facebook

На страничке Лыунаской профектуры в Фейсбуке появилось забавно оформленное объявление о розыске преступников. Сегодня же День друзей и влюбленных, вот и органы правопорядка ищут своих «друзей», без которых скучают. 

Друзья, где вы? Мы не слышали о вас в течение долгого времени. Как дела?

Артем Качалов, суд приговорил вас к лишению свободы за вождение в нетрезвом виде. А теперь вы совершили другие правонарушения, которые мы расследуем. Набереитесь смелости и возьмите на себя ответственность.

Регина Рийсна, суд также приговорил вас к тюремному заключению за вождение в нетрезвом виде. Чем раньше вы начнете отбывать срок, тем быстрее сможете выйти и двигаться дальше по жизни.
 
Андрей Шабрыкин, в связи с совершенной кражей нам с вами еще нужно предпринять некоторые дальнейшие процессуальные действия, после чего дело может быть передано в суд.

Помогите нам воссоединиться с Андреем, Артёмом и Региной, по которым мы скучаем. Звоните по телефону 112, если вам что-то известно об этих людях!

НАВЕРХ
Back