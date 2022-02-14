ПОМОЖЕМ? ⟩ Лыунаская префектура в День Валентина разыскивает «друзей»

Друзья, где вы? Мы не слышали о вас в течение долгого времени. Как дела?

Артем Качалов, суд приговорил вас к лишению свободы за вождение в нетрезвом виде. А теперь вы совершили другие правонарушения, которые мы расследуем. Набереитесь смелости и возьмите на себя ответственность.

Регина Рийсна, суд также приговорил вас к тюремному заключению за вождение в нетрезвом виде. Чем раньше вы начнете отбывать срок, тем быстрее сможете выйти и двигаться дальше по жизни.

Андрей Шабрыкин, в связи с совершенной кражей нам с вами еще нужно предпринять некоторые дальнейшие процессуальные действия, после чего дело может быть передано в суд.