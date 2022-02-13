Гороскоп на 14 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

Любое проявление хвастовства и высокомерия, как и неумение сконцентрировать свое внимание и усилия на главном, может поставить под сомнение все прежние заслуги Овнов и разрушит созданное ранее.

Телец

Снижение энергопотенциала у Тельцов может привести к ошибкам в тех видах деятельности, которые относятся к разряду опасных, а также при управлении автотранспортом, летательными аппаратами. Если вы почувствуете, что у вас могут возникнуть проблемы или вы в опасности, то сделайте все, чтобы изменить неприятную ситуацию или просто отстраниться.

Близнецы

Партнерские отношения Близнецов в первой половине дня будут интенсивно возрастать. Вероятны появление в их жизни новых партнеров, расширение круга общения, особенно у женщин-Близнецов. Удостоверьтесь в том, что ваш избранник готов приспособиться к вам и вести такой же активный образ жизни, который ведете вы сами.

Рак

Удачной будет первая половина дня, когда многие Раки проявят максимально эффективно свои творческие способности. Вы должны мыслить нетривиально, заражать своими идеями других, но при этом вы должны быть готовыми к тому, чтобы осуществить задуманное.

Лев

В первой половине дня Львы могут ожидать хороших новостей от знакомых, партнеров и компаньонов. У них могут появиться новые члены семьи, вполне вероятны также новые любовные приключения и романтические связи. Вам следует находить компромиссы, если вы планируете строить долгосрочные отношения.

Дева

Многие Девы решат проблемы, связанные с прошлыми обязательствами, с партнерами и прежней работой. Следите за своим финансовым положением. И если деньги заканчиваются или их не хватает, то вы должны более усердно трудиться, чтобы исправить положение.

Весы

Вероятно беспокойство из-за каких-то бумаг (писем, документов). Этот день неблагоприятен для подачи исковых заявлений, оформления любых документов. В любой сфере жизни вам удастся добиться большого успеха, если пойти обходными путями, но при этом сохраняя верность своим идеалам и моральным принципам.

Скорпион

Сегодня суждения Скорпионов могут отличаться непостоянством или недостаточной аргументацией. В лучшем случае они будут стремиться к познанию нового, в худшем - культивировать безнадежный субъективизм. Сегодня желательно подчинить личные интересы общественным.

Стрелец

Двойственный, противоречивый день. С одной стороны, Стрельцы могут быть переполнены энергией и гореть желанием взяться за дело, воплотить в жизнь свои идеи. В то же время они могут чувствовать сопротивление среды, недостаток ресурсов или практических возможностей для реализации задуманного. Если вы решились на что-то, то не отступайте от задуманного и твердо идите к цели.

Козерог

Личные симпатии и антипатии станут камнем преткновения во всех взаимоотношениях и делах. Бурлящие эмоции требуют выхода, и вам нужно «выпустить пар». Если вы найдете правильное применение своему таланту и научитесь сдерживать свои эмоции, то сможете найти свою нишу и устремитесь к успеху, которого жаждете.

Водолей

Сегодня возможно наступит очень сложный момент, когда многим из вас покажется, что почва уходит из-под ног. Затормозятся дела, могут ухудшиться отношения с окружающими, с близкими и коллегами, да и настроение упадет до нуля. Только без паники! Планы, которые в этот период рухнут, не стоит оплакивать: звезды указывают, что они были нежизнеспособны, так что самое разумное — поблагодарить судьбу и реорганизовать свое дело.

Рыбы