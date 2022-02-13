Онколог назвал единственный способ не пропустить у себя рак

Специалист добавил, что разные онкологические заболевания проявляются непохожими симптомами. Например, свидетельством опухоли коры надпочечников может быть повышенное давление. Однако только по внешним проявлениям, по его словам, невозможно выявить злокачественную опухоль.

Петровский поведал, что в зависимости от возраста в рамках диспансеризации пациенты могут пройти специализированную программу скрининга. Она рассчитана на самые распространенные виды онкологии: колоректальный рак, шейки матки, простаты и молочной железы.

Однако врач посоветовал при подозрении на рак, в первую очередь, обратиться не к онкологу, а к участковому терапевту. Он добавил, что онкологоия — это болезнь пожилых людей. Средний возраст заболевших насчитывает примерно 60 лет. Поэтому, чем старше человек, тем выше вероятность развития в его организме раковой опухоли.