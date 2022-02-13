ПОСЛЕСЛОВИЕ К КОНКУРСУ ⟩ Финал Eesti Laul: на сцену вышли практически все артисты, желавшие дать понять, что еще живы

За 13 лет существования отбора в формате конкурса Eesti Laul Эстония с завидным постоянством попадала в финал, пропустив лишь несколько. В этом году расширение списка привело к появлению четвертьфиналов, но сокращению песен в финале – их снова 10. Если подходить к списку финалистов исходя из истории, то здесь мы увидим, что конкурс практически перестал давать новые имена – всего один участник не участвовал ранее в финале Eesti Laul. А некоторые ветераны могут похвастаться десятком участий.

Eesti Laul 2022, финал. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Ставки букмекеров перед конкурсом отдавали победу Стефану и его «спагетти-вестерну» Hope. Биллборды в городе украшали лица Андрея Зевакина и Грете Пайя с призывом голосовать за номер 2.

Еще за неделю до мероприятия было совершенно неясно, как будет организована работа прессы – лишь в понедельник ограниченный круг эстонских СМИ получил индульгенцию в виде приглашения в пресс-центр.

Состав финала как мог старался выглядеть пёстро, но кроме классических поп-баллад, засилья танцевальной электроники и островка разрешенного продюсером Томи Рахула джаза, жанровая палитра главного песенного состязания страны выглядела крайне скромно. Если оглянуться на 4 конкурса правления нового пеапродутсента, то складывается весьма скромная картина – всего один проход в финал, и все четыре представителя так или иначе опирались на солидный финансовый мешок. Уку Сувисте подходил к конкурсу с Филиппом Киркоровым на денежной подтанцовке, а Стефан сразу огорошил дорогим видео снятым, простите, не где-то, а в США. Ну и все официальные репортеры ETV хором пели о том, какой у нас Стефан фаворит.

Eesti Laul 2022, фан-клую Стефана ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Каждый пытался удивить как мог: Элина Нечаева парила над сценой, но это не спасло ее от второго с конца места, Яагуп Туйск гулял вокруг бутафорских сосен, поражал виртуальными спецэффектами и стабильным вокалом, который обозреватель из Европы обозвал пением робота. Элиса Кольк вдохновилась участницами Евровидения от Кипра и страстно танцевала на фоне огненных стен и шаров (даже на суперфинал хватило). Стиг Ряста висел над огромным сценическим магнитом, забыв при этом написать оригинальную песню, которая хотя бы немного отличалась от Storm (9-е место, поделом). А Анна Салин не искала простых путей и выдала песню, потрясающе похожую на ту, что прозвучала 6 лет назад на Евровидении в Стокгольме от Мальты. Это как минимум отличная проверка профессионального жюри на вшивость – ведь этой эстонско-шведско-мальтийской заявке отдавали третье место. Еще до голосования жюри я здорово опасался песни группы Minimal Wind – и всё повторилось – еще по 2020-му году я отлично помню неожиданный успех Аннет Кульбин, которая тоже с джазовой вещью выиграла жюри и попала в суперфинал. Намечаются уже свои закономерности.