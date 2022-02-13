ПОСЛЕСЛОВИЕ К КОНКУРСУ ⟩ Финал Eesti Laul: на сцену вышли практически все артисты, желавшие дать понять, что еще живы

В эту субботу определился представитель Эстонии на конкурсе Евровидение-2022, который пройдет в этом году в итальянском Турине. По итогам суперфинала победу предсказуемо одержал Стефан Айрапетян. Тотальная победа мультикультурализма – русскоговорящий ковбой-армянин представляет Эстонию на международном конкурсе.
За 13 лет существования отбора в формате конкурса Eesti Laul Эстония с завидным постоянством попадала в финал, пропустив лишь несколько. В этом году расширение списка привело к появлению четвертьфиналов, но сокращению песен в финале – их снова 10. Если подходить к списку финалистов исходя из истории, то здесь мы увидим, что конкурс практически перестал давать новые имена – всего один участник не участвовал ранее в финале Eesti Laul. А некоторые ветераны могут похвастаться десятком участий.
Ставки букмекеров перед конкурсом отдавали победу Стефану и его «спагетти-вестерну» Hope. Биллборды в городе украшали лица Андрея Зевакина и Грете Пайя с призывом голосовать за номер 2.
Еще за неделю до мероприятия было совершенно неясно, как будет организована работа прессы – лишь в понедельник ограниченный круг эстонских СМИ получил индульгенцию в виде приглашения в пресс-центр.
Состав финала как мог старался выглядеть пёстро, но кроме классических поп-баллад, засилья танцевальной электроники и островка разрешенного продюсером Томи Рахула джаза, жанровая палитра главного песенного состязания страны выглядела крайне скромно. Если оглянуться на 4 конкурса правления нового пеапродутсента, то складывается весьма скромная картина – всего один проход в финал, и все четыре представителя так или иначе опирались на солидный финансовый мешок. Уку Сувисте подходил к конкурсу с Филиппом Киркоровым на денежной подтанцовке, а Стефан сразу огорошил дорогим видео снятым, простите, не где-то, а в США. Ну и все официальные репортеры ETV хором пели о том, какой у нас Стефан фаворит.
Каждый пытался удивить как мог: Элина Нечаева парила над сценой, но это не спасло ее от второго с конца места, Яагуп Туйск гулял вокруг бутафорских сосен, поражал виртуальными спецэффектами и стабильным вокалом, который обозреватель из Европы обозвал пением робота. Элиса Кольк вдохновилась участницами Евровидения от Кипра и страстно танцевала на фоне огненных стен и шаров (даже на суперфинал хватило). Стиг Ряста висел над огромным сценическим магнитом, забыв при этом написать оригинальную песню, которая хотя бы немного отличалась от Storm (9-е место, поделом). А Анна Салин не искала простых путей и выдала песню, потрясающе похожую на ту, что прозвучала 6 лет назад на Евровидении в Стокгольме от Мальты. Это как минимум отличная проверка профессионального жюри на вшивость – ведь этой эстонско-шведско-мальтийской заявке отдавали третье место. Еще до голосования жюри я здорово опасался песни группы Minimal Wind – и всё повторилось – еще по 2020-му году я отлично помню неожиданный успех Аннет Кульбин, которая тоже с джазовой вещью выиграла жюри и попала в суперфинал. Намечаются уже свои закономерности.
В зал Saku Suurhall было продано 3000 билетов. Само собой, местные мастера вкусной еды, которые оккупируют полукругом весь зал решили оторваться по полной. Некоторые посетители отмечали, что цена билета на сам концерт проигрывала в цене среднему счету в точках питания арены.
Однако, как и всегда на таких мероприятиях, для большинства это закулисье осталось за кадром телевизора. На выходе зрители получили качественную телекартинку (в сравнении даже с динозавром жанра – шведским Melodifestivalen), концерт с публикой (для сравнения – отбор Литвы проходил в записи от первого до последнего шоу, живьем объявлялись только результаты голосования) и победителя, которого все они так долго ждали когда делали ставки у букмекеров – перед финалом на Стефана коэффициент колебался между 1,5 и 1,6. В концертах полуфиналов и финала приняли участие практически все артисты, желавшие так или иначе напомнить о себе и дать понять, что еще живы. Эмоциональной вершиной концерта стал выход Марко Матвере и Аннели Пеэбо, ведущих Евровидения-2002, где они, в свое время, исполнили «Сказку в музыке» Раймонда Валгре. Именно этот номер, но уже в эстонской версии, пара показала на сцене Saku. Но для большинства зрителей европейского песенного состязания все эти детали останутся за пределами внимания, ведь Эстонию представит конкретная песня, а не трехчасовой концерт.
Так или иначе – впереди Евровидение. Выбранная песня, увы, сразу после победы поползла у букмекеров вниз. Так как одно дело ставки внутри отбора, и другое – сам конкурс. У Hope нет задатков яркой постановки, а ее шансы на прохождение в финал Евровидения пока выглядят весьма сомнительными. Это при том, что в финале было как минимум две песни на национальном языке, которые имели шансы на первую пятерку в Турине.
Причем в то же самое время в Латвии вопреки букмекерам победу одержал яркий коллектив Citi Zēni с песней то ли гимном веганству, то ли открытым стебом над ним как явлением. А в Литве впервые за почти 30 лет поедет песня целиком на литовском языке. Но, тут стоит заметить, что она перед финалом была таким же 100% победителем букмекеров, как и песня Стефана Айрапетяна. На данный момент все предсказания букмекеров в этом году касательно отборов сбылись. Время покажет, продолжится ли такая тенденция.
В завершении всего хочется высказать благодарность команде Eesti Laul за организацию пресс-центра и возможность вернуться на этот песенный праздник.