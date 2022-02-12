УЗНАЙ ПЕРВЫМ! ⟩ Стало известно, кто представит Эстонию на конкурсе Евровидение в Италии!
Победителем конкурса Eesti Laul стал певец Stefan (Стефан Айрапетян), которому и пророчили победу.
Победителем конкурса Eesti Laul стал певец Stefan (Стефан Айрапетян), которому и пророчили победу.
Зрительское голосование принесло победу этому певцу, чья песня тронула сердца и души жителей Эстонии.
На втором месте Minimal Wind, на третьем певица ELYSA.
Стефану Айрапетяну, который выступает под сценическим именем STEFAN, победу в конкурсе Eesti Laul в этом году пророчили и букмекеры.
Музыкант стал финалистом эстонского отборочного конкурса Eesti Laul уже в четвертый раз. Стефан трижды был на волосок от заветного «Евровидения», но удача улыбнулась эстонскому парню с армянскими корнями только в этом году.
Поздравляем с победой!