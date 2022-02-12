УЗНАЙ ПЕРВЫМ! ⟩ Стало известно, кто представит Эстонию на конкурсе Евровидение в Италии!

Стефану Айрапетяну, который выступает под сценическим именем STEFAN, победу в конкурсе Eesti Laul в этом году пророчили и букмекеры.

Музыкант стал финалистом эстонского отборочного конкурса Eesti Laul уже в четвертый раз. Стефан трижды был на волосок от заветного «Евровидения», но удача улыбнулась эстонскому парню с армянскими корнями только в этом году.