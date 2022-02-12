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УЗНАЙ ПЕРВЫМ! ⟩ Стало известно, кто представит Эстонию на конкурсе Евровидение в Италии!

Победитель Eesti Laul 2022 Стефан ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Победителем конкурса Eesti Laul стал певец Stefan (Стефан Айрапетян), которому и пророчили победу.

Зрительское голосование принесло победу этому певцу, чья песня тронула сердца и души жителей Эстонии.

На втором месте Minimal Wind, на третьем певица ELYSA.

Стефану Айрапетяну, который выступает под сценическим именем STEFAN, победу в конкурсе Eesti Laul в этом году пророчили и букмекеры.

Музыкант стал финалистом эстонского отборочного конкурса Eesti Laul уже в четвертый раз. Стефан трижды был на волосок от заветного «Евровидения», но удача улыбнулась эстонскому парню с армянскими корнями только в этом году.

Поздравляем с победой!

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