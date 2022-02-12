Смотрите: эстонские певцы готовятся к самому важному событию года
В зале Saku Suurhall в Таллинне проходит генеральная репетиция финала песенного конкурса Eesti Laul, который состоится в субботу, 12 февраля.
В зале Saku Suurhall в Таллинне проходит генеральная репетиция финала песенного конкурса Eesti Laul, который состоится в субботу, 12 февраля.
Порядок выступления финалистов и номер для голосования:
1. Элина Нечаева Remedy: 900 7001
2. Андрей Зевакин feat. Грете Пайа Mis nüüd saab: 900 7002
3. Яагуп Туйск Kui vaid: 900 7003
4. ELYSA Fire: 900 7004
5. Отт Лепланд Aovalguses: 900 7005
6. Стиг Ряста Interstellar: 900 7006
7. Minimal Wind ft. elisabeth tiffany What To Make Of This: 900 7007
8. STEFAN Hope: 900 7008
9. Анна Салин Champion: 900 7009
10. Black Velvet Sandra: 900 7010