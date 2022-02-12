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Смотрите: эстонские певцы готовятся к самому важному событию года

В зале Saku Suurhall в Таллинне проходит генеральная репетиция финала песенного конкурса Eesti Laul, который состоится в субботу, 12 февраля.

Порядок выступления финалистов и номер для голосования:

1. Элина Нечаева Remedy: 900 7001

2. Андрей Зевакин feat. Грете Пайа Mis nüüd saab: 900 7002

3. Яагуп Туйск Kui vaid: 900 7003

4. ELYSA Fire: 900 7004

5. Отт Лепланд Aovalguses: 900 7005

6. Стиг Ряста Interstellar: 900 7006

7. Minimal Wind ft. elisabeth tiffany What To Make Of This: 900 7007

8. STEFAN Hope: 900 7008

9. Анна Салин Champion: 900 7009

10. Black Velvet Sandra: 900 7010

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