Умерла актриса Зинаида Кириенко

«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — пояснил собеседник агентства. Время и место прощания с актрисой пока не уточняются, пишет Lenta.ru.

Ранее стало известно, что у Кириенко обнаружили рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт. Она была частично парализована и находилась в реанимационном отделении. До этого она также получила положительный результат теста на коронавирус.