Остерегайтесь их! Энергетические вампиры среди знаков Зодиака

Это люди, которые обладают зловещей способностью внушения, что вы сами являетесь причиной всего негативного в вашей жизни, хотя даже не говорят об этом вслух, пишет RUS TVNET.

Если вы стали одной их тех несчастных душ, которым выпало жить рядом с энергетическим вампиром, тогда у вас неприятности. Вы будете страдать от чувства переутомления каждый раз, когда ваши чувства и мнение будут подвергаться нападкам со стороны эмоционального (энергетического) вампира.

И самое плохое во всем этом то, что

сам энергетический вампир может даже не подозревать о своей способности негативно влиять на других людей.

Энергетический вампир может родиться под любым знаком Зодиака, однако чаще всего они встречаются среди представителей этих пяти созвездий.

Телец

Существует высокая вероятность того, что человек, рожденный под знаком Тельца, со временем превратится в эмоционального вампира. Эти люди жаждут признания и принятия от тех, кто находится рядом с ними. А еще они склонны взрываться эмоциями, если что-то идет не по намеченному ими плану.

Окружающие их люди зачастую чувствуют упадок сил, потому что Тельцы постоянно обвиняют всех вокруг в том, что они посеяли хаос в их жизни.

Дева

Девы тоже являются энергетическими вампирами, переживающими постоянные эмоциональные перепады настроения. Они самоуверенны и открыто говорят обо всем, что захотят, даже если понимают, к каким последствиям могут привести их слова или действия.

Эти люди склонны унижать других, чтобы прикрыть свои собственные промахи, даже если знают, что за этим последует.

Рак

Рано или поздно все люди, рожденные под знаком Рака, начинают демонстрировать признаки энергетического вампиризма. Они ставят свое счастье в зависимость от других людей, что влечет за собой серьезные и далеко идущие последствия.

Раки могут исправиться и выжить, если станут больше полагаться на себя и перестанут разрывать все свои связи с внешним миром. Это непросто, но необходимо.

Стрелец

Эмоционального вампира из Стрельца делают две черты. И первая из них - его склонность к полному погружению в чужие эмоции с последующим отказом от этих отношений. Вы понимаете, что какое-то время чувствовали воодушевление, после чего весь ваш мир внезапно рухнул.

Вам не указывают ни на одну причину, за что вас можно было бы бросить, а затем вы вдруг резко оказываетесь одни.

Вы находитесь в подвешенном состоянии, не зная, что вас ждет впереди.

Овен

Овны превращаются в эмоциональных вампиров, когда начинают выплескивать свои эмоции и гнев на родных и друзей. Они работают на пределе своих возможностей, что оказывает на них дополнительное давление и приводит к быстрому коллапсу.