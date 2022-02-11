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ЕЙ БЫЛО 40 ⟩ Умерла актриса Евгения Брик

Евгения Брик ФОТО: Инстаграм

Российская журналистка Катерина Гордеева сообщила о смерти 40-летней актрисы Евгении Брик. Известно, что в последнее время артистка, у которого осталась дочь Зоя, серьезно болела.

По словам Гордеевой, Евгении не стало 10 февраля.

«Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память», — отметила журналистка на странице в Facebook.

Пользователи Сети не могут поверить в страшную новость и выражают слова соболезнования близким Брик.

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