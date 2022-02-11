ЕЙ БЫЛО 40 ⟩ Умерла актриса Евгения Брик
Российская журналистка Катерина Гордеева сообщила о смерти 40-летней актрисы Евгении Брик. Известно, что в последнее время артистка, у которого осталась дочь Зоя, серьезно болела.
Российская журналистка Катерина Гордеева сообщила о смерти 40-летней актрисы Евгении Брик. Известно, что в последнее время артистка, у которого осталась дочь Зоя, серьезно болела.
По словам Гордеевой, Евгении не стало 10 февраля.
Пользователи Сети не могут поверить в страшную новость и выражают слова соболезнования близким Брик.