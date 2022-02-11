ВИДЕО ⟩ Эстонский блогер в Риге: ехал четыре часа, а вернулся на 20 лет назад

Его сторонний взгляд на столицу Латвии весьма интересен. Эстонец отметил, что Рига – город дешевый, по сравнению с Таллинном и Питером. Не говоря уже о скандинавских столицах. Что приехать к нам стоит ради Югендстиля, а вот Старый город в Таллинне будет покруче.

При этом Юлиус подчеркнул, что в центре полно обветшавших и нереставрированных построек. Юлиус заметил кривизну бывшего магазина «Титаник», грязь вокруг Рижского канала и на Центральном рынке, обилие антисоциальных элементов. Раскритиковал блогер автовокзал в стиле 90-х. Он был удивлен и тем, что в Старой Риге разрешена застройка сомнительными с точки зрения стиля строениями.

Зато гостю Ригина показалось, что город хорошо убран. Отметил Юлиус и то, что в Риге везде требуют сертификаты и настаивают на масках, упаковывают столовые приборы, даже кусочки хлеба, в общепите в пакетики.

Блогер показал в качестве примера микрорайон города Тейку, съездил на Москачку и отметил, что появляться там туристам не советуют, несмотря на то, что это почти центр города, где много старых и красивых зданий.