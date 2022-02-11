Гороскоп на 11 февраля для всех знаков Зодиака

В личных отношениях также будут полезны взвешенные решения и рациональные суждения. Постарайтесь не оказаться в плену своих или чужих эмоций, не поддавайтесь на провокации. Позволим манипулировать собой, вы рискуете лишиться того, чем очень и очень дорожите, пишет Dvorec.ru.

Овен

У Овнов могут возникнуть проблемы на работе. Затруднения примут хронический характер, если вы не предпримете решительных действий, чтобы одержать верх над недоброжелателями и неблагоприятными обстоятельствами. Нежелательно заниматься физическим трудом, пользоваться режущими инструментами – есть вероятность мелких травм, ухудшения самочувствия. Финансовая ситуация стабильна, однако задуматься о сокращении расходов все же придется.

Общение с близкими поможет сохранить душевное равновесие и оптимизм. Уделите максимум внимания любимому человеку. Юные влюбленные смогут принять важные решения, касающиеся будущего.

Телец

Возможны проблемы в профессиональных делах, поездки и командировки не оправдают ваших надежд. Для достижения цели потребуется много усилий, результат же будет весьма скромным – и не по вашей вине. Можно рассчитывать на поддержку старых деловых партнеров, в новые же отношения следует вступать с осторожностью, поскольку сегодня вы более обычного доверчивы. Финансовая ситуация стабильна, маловероятны как большие расходы, так и значительные денежные поступления.

Наладить отношения с близкими людьми поможет способность взглянуть на одну ситуацию с разных точек зрения. Вы готовы к компромиссам, но не измените своим принципам, что у окружающих может вызвать только уважение.

Близнецы

Неожиданные трудности могут возникнуть как на работе, так и в семье, и вам придется отказаться от заранее составленных планов, чтобы заняться решением чужих проблем и исправлением ошибок, допущенных другими. Не стоит спешить с заключением крупных сделок – сейчас у вас есть возможность требовать наиболее благоприятных условий, а из нескольких вариантов выбирать самый лучший.

Замечательные перспективы откроет этот день перед влюбленными. Разговор по душам позволит решить проблемы, нарушающие гармонию в отношениях, а совместный отдых подарит много радости. Вероятность новых знакомств высока у тех, кто ведет активный образ жизни.

Рак

День сулит много приятного тем, кто смотрит в будущее с оптимизмом и готов к новым открытиям. Не стоит расстраиваться из-за того, что давно составленные планы не удается воплотить в жизнь – перед вами открываются новые, очень заманчивые возможности, устоять перед которыми трудно. И в профессиональной, и в личной сфере вы легко находите общий язык с самыми разными людьми.

Жизненный тонус высок, вы полны энергии, которой хватит и на работу, и на развлечения. Не отказывайтесь от посещения светских мероприятий, вам полезно быть на виду. Значительных изменений в сфере финансов не ожидается, но есть вероятность получения приятных и ценных подарков.

Лев