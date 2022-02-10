ВИДЕО ⟩ Почему «ji32k7au4a83» популярный пароль? Причина удивительна

Несмотря на предупреждения, люди по-прежнему используют очень простые пароли, такие как «123456», «password», «qwerty», «shit» и тому подобные.

Если вы посмотрите на пароль «ji32k7au4a83», он кажется более надежным, чем обычно.

Согласно отчету сайта haveibeenpwned.com, который сообщает об утечках паролей, этот пароль довольно распространен и популярен. IT-инженер Роберт Оу изучил это явление и обнаружил, что «ji32k7au4a83» ведет к мандаринскому наречию, группе диалектов в северном Китае.

Эта последовательность букв и цифр получается путем транслитерации мандаринского языка в латинский алфавит с использованием системы, известной как бопомофо, или, более официально, чжуинь.

Эта последовательность соответствует китайскому слову «мой пароль» и является довольно типичным слабым паролем.

Система транслитерации бопомофо используется в основном на Тайване.

Технологический сайт gizmodo.com взял набор букв и цифр и показал, как составить английскую фразу my password или «мой пароль»:

ji3 -> 我 -> M, 2k7 -> 的 -> Y, au4 -> 密 -> PASS ja a83 -> 碼 -> WORD.