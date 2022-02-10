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ПЛАГИАТ ЧИСТОЙ ВОДЫ ⟩ Сексуальный образ Ани Лорак без трусиков оказался украден у Джей Ло

Ани Лорак ФОТО: Инстаграм

Голливудская дива не в обиде на украинскую певицу, пишет Topnews.

Ани Лорак представила вниманию поклонников эффектную фотосессию, показав весьма откровенный образ. 43-летняя певица снялась в облезающем платье с огромным разрезом, который не предполагал наличие белья. Бордовое вечернее платье, столь целомудренно выглядящее спереди, при движении бедер открывает тело певицы до самой талии. Сексуальный образ пришелся по душе фанатам артистки.
Ведь все прелести Лорак, весьма округлые, оказались в поле зрения зрителей.

При этом белья на ней не было, что дало подписчикам настоящий простор для фантазий.

Однако нельзя не отметить, что сексуальный образ поп-дивы был, увы, придуман не ей самой. Знаменитая фотография Джей Ло в зеленом вечернем туалете и -, какое совпадение! – в такой же позе уже давно украшает собой галерею самых сексуальных сценических див.

Джей Ло ФОТО: скриншот с youtube.com

Похоже, не правда ли?

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