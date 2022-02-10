ПЛАГИАТ ЧИСТОЙ ВОДЫ ⟩ Сексуальный образ Ани Лорак без трусиков оказался украден у Джей Ло
Голливудская дива не в обиде на украинскую певицу, пишет Topnews.
Голливудская дива не в обиде на украинскую певицу, пишет Topnews.
При этом белья на ней не было, что дало подписчикам настоящий простор для фантазий.
Однако нельзя не отметить, что сексуальный образ поп-дивы был, увы, придуман не ей самой. Знаменитая фотография Джей Ло в зеленом вечернем туалете и -, какое совпадение! – в такой же позе уже давно украшает собой галерею самых сексуальных сценических див.
Похоже, не правда ли?