Анне Вески призналась, сколько у нее дома ваз
После концертов Анне Вески приносит домой сотни цветов, а сколько же у нее ваз? Об этом она рассказала в программе на радио Elmar.
После концертов Анне Вески приносит домой сотни цветов, а сколько же у нее ваз? Об этом она рассказала в программе на радио Elmar.
«Я уже давно думаю, сколько у меня ваз. В итоге взяла и пересчитала. У меня есть разные вазы, разных размеров», — уточнила Анне Вески в утренней программе.
Певица отметила, что у нее также есть очень красивые и большие вазы, которые она не хочет оставлять в шкафах: «Это так называемые вазы красоты, которые стоят на видных местах».
«И вдобавок ко всему этому дома есть еще и так называемые вазы-ведра. Мой муж купил их после первого юбилея», — улыбнулась Вески.
Примадонна заявила, что после тщательной инвентаризации она пришла к выводу, что у нее ровно двадцать восемь ваз. «Я была действительно поражена, потому что это число не кажется таким уж большим. И я непротив, если кто-то хочет подарить мне вазу. Так что я могу использовать их на следующий юбилей. В то же время надо признать, что даже в случае обычных выступлений цветов приносят очень много», - сказал она.
«В этом месяце у меня день рождения, и я замечаю, что цветов дарят чуть больше — просто по выходным, когда я на сцене. Дома я слежу за цветами. Одни стоят дольше, другие меньше, но одно можно сказать точно, они всегда на виду», — сказала Анне Вески, которая 27 февраля отмечает свое 65-летие.