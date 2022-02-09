ВИДЕО ⟩ Смотрите, в каком роскошном доме в Южной Африке живет самая молодая миллионерша Эстонии

Кристель Круустюк, которая названа самой молодой миллионершей в списке богачей Эстонии, публикует в Инстаграме красивые фото столицы Южно-Африканской Республики. Кажется, что основатель и генеральный директор Testlio, стартапа, тестирующего мобильные приложения, уже несколько месяцев живет со своей семьей в Кейптауне.

«Это второй приезд для меня и моей семьи в Кейптаун, и мы жили здесь в разных частях города. Все эти места находятся на берегу океана, и именно там самая динамичная жизнь! Сейчас мы поселились в Констанции, пригороде, известном своими винами. Это место очень напоминает мне Пало-Альто в Силиконовой долине», — пишет Кристель.

Кристель пока не знает, как долго она останется в Южной Африке. «До мая точно», — ответила Круустюк на вопрос одного из подписчиков.